Государственный банк финансирует карагандинский завод

На КЛМЗ появилось около сотни вакансий

Банк развития Казахстана финансирует Карагандинский литейно-машиностроительный завод (ТОО «Maker»), входящий в группу компаний «Казахмыс холдинг». Это масштабный проект по модернизации производства. Корпорация «Казахмыс» выделяет на него более шести миллионов долларов США. А государственный банк — более 54 миллионов.

На эти деньги приобретается новое оборудование — у европейских, американских, корейских и турецких производителей. Сегодня на КЛМЗ устанавливаются роботизированные комплексы. Один современный агрегат заменяет три-четыре станка. Старый персонал учат управлять новой техникой. Кроме того, заводу требуется дополнительная рабочая сила. На предприятии появилось около сотни вакансий.

Планируется, что, после того как завод обновится на 80 процентов, его производственная мощность увеличится в четыре раза.