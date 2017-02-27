Карагандинские роженицы смогут вызвать «скорую» через мобильное приложение

К концу области всем беременным на смартфоны установят бесплатный софт

В Карагандинской области собираются внедрить так называемый «городовой мобильный патронаж». таким образом наши чиновники планируют исполнить поручение Главы Государства о внедрении передовых технологий в сферу здравоохранения.

Разработчики уже завершили работу над новым приложением, созданным специально для беременных. Бесплатный софт будет установлен на смартфон или планшет женщины. С его помощью она сможет в любой момент связаться со врачом, наблюдающим беременность, а самое главное — в приложении есть кнопка «SOS».

— С помощью этой кнопки, беременная всегда сможет позвать на помощь, — рассказывает Ержан Нурлыбаев, руководитель управления здравоохранения. — При ее нажатии, в поликлинику, где наблюдается женщина, поступает сигнал, и там могут отследить геолокацию, то есть узнать, где находится в данный момент пациентка. Затем предпринимаются все меры, необходимые для оказания экстренной медицинской помощи.

Приложение разработали специально для того, чтобы снизить смертность среди рожениц. По данным за прошлый, 2016-ый год, этот показатель снизился, однако, все еще не достиг минимальной, желательной, отметки.

По словам Ержана Шакировича, ежегодно по области регистрируется порядка 22 500 родов. Снабдить бесплатной разработкой планируют каждую роженицу. Однако, тот факт, что смартфоны и планшеты есть не у каждой из них, чиновники, видимо, не учли.