Что влияет на успеваемость ученика?

В Казахстане подвели итоги международных исследований TIMSS и PISA

В 2015 году казахстанские школьники участвовали в международных исследованиях грамотности школьников TIMSS и PISA. Эти тесты помогают сопоставить уровень образования между станами участницами. Между исследованиями есть разница. В TIMSS участвуют ученики 4 и 8-классов раз в четыре года. Задания должны проверить академические знания (Что? Где? Когда?).В PISA участвуют 15- летние школьники и студенты колледжей раз в три года. Тесты оценивают то как, подростки применяют свои знания в жизни.

Результаты отражают уровень образования в стране, успеваемость учеников и подготовку учителей. В презентации с итогами исследования указаны важные факторы, которые и влияют на способности школьников.

Как оказалось, чем выше зарплата учителей, тем лучше результаты учеников. Кроме того, в день на домашние задания лучше тратить от 45 минут до трёх часов и говорить на двух языках. Чем больше зарплаты учителей, больше затраты бюджета на одного школьника в год, тем выше успеваемость.