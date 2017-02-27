- Главная
- Спецпроекты
- Афиша
- Обсуждение
- Поздравления
- Блоги
- Объявления
- Конкурсы «НВ»
В Казахстане подвели итоги международных исследований TIMSS и PISA
В 2015 году казахстанские школьники участвовали в международных исследованиях грамотности школьников TIMSS и PISA. Эти тесты помогают сопоставить уровень образования между станами участницами. Между исследованиями есть разница. В TIMSS участвуют ученики 4 и 8-классов раз в четыре года. Задания должны проверить академические знания (Что? Где? Когда?).В PISA участвуют 15- летние школьники и студенты колледжей раз в три года. Тесты оценивают то как, подростки применяют свои знания в жизни.
Результаты отражают уровень образования в стране, успеваемость учеников и подготовку учителей. В презентации с итогами исследования указаны важные факторы, которые и влияют на способности школьников.
Как оказалось, чем выше зарплата учителей, тем лучше результаты учеников. Кроме того, в день на домашние задания лучше тратить от 45 минут до трёх часов и говорить на двух языках. Чем больше зарплаты учителей, больше затраты бюджета на одного школьника в год, тем выше успеваемость.
Соблюдайте правила, принятые на нашем сайте.
Всего на сайте опубликовано 33320 материалов.
Посетители оставили 193370 комментариев.
В среднем по 6 комментариев на материал.
На успеваемость влияют
1-обстановка в семье
2-Питание
3-Сон и отдых
4-Заложенные природой способности
5-Педогогические способности родителей
vas
27 февраля, 2017 в 17:26