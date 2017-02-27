В ВКО на месте крушения вертолета начала работу оперативно-следственная группа.

В Аягозском районе Восточного Казахстана обнаружены обломки потерпевшего крушение вертолета. На месте находятся сотрудники ДЧС и МВД, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Ранее на место крушения прибыли спасатели, а следом за ними – сотрудники оперативно-следственной группы.

«Обломки потерпевшего крушения вертолета только что обнаружили. Сейчас там работают наши сотрудники, работают следователи. На месте происшествия находится тело погибшего пилота, предстоит ряд экспертиз. Также предстоит найти черный ящик, который поможет в дальнейшем расследовании», — рассказали нам в ДЧС ВКО.

Как пояснили в ведомстве, связь с оперативно-следственной группой крайне затруднена – в местности, где произошло крушение, практически отсутствует сигнал сотовой сети.

Напомним, ранее мы уже сообщали о том, что спасатели и следователи не смогли оперативно добраться на место катастрофы из-за сложных погодных условий. 25 февраля вечером пилот вертолета С-341, принадлежавшего частному лицу, не вышел на связь. На его поиски сегодня утром из города Семей вылетел военный вертолет МИ-17, из областного центра МИ-8, из Алматинской области МИ-2 частной компании. В результате поисковых мероприятий пропавший вертолет обнаружен в 60 километрах северо-западнее Аягоза. Пилот вертолета погиб. Пассажир остался жив, его доставили в село Айгыз. Позже стало известно, что упавший вертолет принадлежит Гапуре Турлыхановой, супруге экс-председателя Комитета транспортного контроля Министерства транспорта и коммуникаций РК (ныне МИР РК). https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/naydenyi-telo-pilota-i-oblomki-ruhnuvshego-v-vko-vertoleta-313109/