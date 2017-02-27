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За первого малыша будут платить 86 тысяч тенге
Ждать осталось всего ничего. Уже с 1 июля планируется повышение размера пособия по рождению ребенка на 20 процентов. Об этом сообщила вице-министр труда и социальной защиты Светлана Жакупова на общественных слушаниях, где обсуждался законопроект о социальном обеспечении.
«Предусматривается ряд мер, направленных на государственную поддержку семей, имеющих детей, — цитирует вице-министра today.kz. — Размеры единовременного государственного пособия по рождению ребенка зависят от минимального расчетного показателя. В целях повышения пособий предусматривается изменить их кратность. Так, выплата на рождение первого, второго и третьего детей будет повышена с 31,41 до 38 МРП, на четвертого и более – с 52,35 до 63 МРП».
То есть, получается, что за первого-третьего ребенка можно будет получить до 86 тысяч тенге, а за каждого последующего — до 142 тысяч.
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если бы ежемесячно, хотя бы до года!
памперсы, смесь — больших денег стоят….
Ильдар Репкин
27 февраля, 2017 в 16:54
Ну с таким пособием об образовании ребёнку можно не беспокоиться.
Maks
27 февраля, 2017 в 17:25