Увеличится пособие по рождению ребенка

За первого малыша будут платить 86 тысяч тенге

Ждать осталось всего ничего. Уже с 1 июля планируется повышение размера пособия по рождению ребенка на 20 процентов. Об этом сообщила вице-министр труда и социальной защиты Светлана Жакупова на общественных слушаниях, где обсуждался законопроект о социальном обеспечении.

«Предусматривается ряд мер, направленных на государственную поддержку семей, имеющих детей, — цитирует вице-министра today.kz. — Размеры единовременного государственного пособия по рождению ребенка зависят от минимального расчетного показателя. В целях повышения пособий предусматривается изменить их кратность. Так, выплата на рождение первого, второго и третьего детей будет повышена с 31,41 до 38 МРП, на четвертого и более – с 52,35 до 63 МРП».

То есть, получается, что за первого-третьего ребенка можно будет получить до 86 тысяч тенге, а за каждого последующего — до 142 тысяч.