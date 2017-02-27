Cуд Караганды запретил садику отчислять ребенка, которого приняли по подложным документам

Он счел, что стороны не нарушили договор об оказании услуг по дошкольному образованию

Районный суд Караганды запретил детскому саду «Алтынай» отчислять ребенка, которого приняли без очереди. Выяснилось, что он получил место в яслях незаконно. Его отец предоставил в отдел образования подложную справку о том, что он является военнослужащим.

Нарушение очередности зачисления малышей в детские сады выявили сотрудники районной прокуратуры. Они провели проверку в отделе образования Караганды. В итоге выяснилось, что детей зачисляли в ясли на основании фальшивых справок, которые предоставляли родители-лжевоеннослужащие. В связи с этим прокуратура вынесла в адрес отдела образования представление об устранении нарушений.

Госорган, в свою очередь, разослал по детским садам письмо с указанием отчислить детей лжевоеннослужащих. Директора дошкольных учреждений так и поступили. Однако мама одного воспитанника детского сада «Алтынай» увидела в этом нарушение прав своего ребенка и обратилась в суд.

В суде женщина сослалась на договор, заключенный между ней и детским садом. В нем содержится исчерпывающий перечень оснований, по которым из яслей могут отчислить малыша. Это несвоевременная оплата; пропуска ребенком более одного месяца без уважительных причин и без предупреждения администрации; наличие медицинских противопоказаний, препятствующих его пребыванию на основании справки врачебной консультационной комиссии.

Представитель детского сада иск не признала. Она сообщила суду, что ребенка отчислили в связи с представлением прокуратуры. Это же подтвердила и сотрудница отдела образования, которую привлекли в качестве третьей стороны.

Прокурор, участвующий в процессе, полагал, что маме незаконно зачисленного в садик малыша надо в иске отказать. Однако суд вынес решение в пользу женщины. Он сделал вывод о том, что родители не нарушили договор, заключенный с садиком. А представление прокуратуры о нарушении не является поводом для отчисления малыша. Поскольку в договоре такого пункта нет.

Решение районного суда не вступило в законную силу. Его рассматривает апелляционная коллегия Карагандинского областного суда.