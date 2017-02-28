Начало Великого поста

В 2017 году время Великого поста — с 27 февраля по 15 апреля.

Пост Святой Четыредесятницы называется Великим постом в связи с особой важностью его установления. Традиционно, Святая Четыредесятница и все богослужения начинаются с вечерни масленичной (сыропустной) недели. Во время вечернего богослужения в Прощеное воскресенье бывает чин или обряд общего прощения в храме. Первый день Великого поста в Русской православной церкви получил название «Чистый понедельник» (хотя это не церковное название, но весьма распространенное в православии), в связи с тем, что этот первый день поста люди стремятся провести в чистоте (во всех смыслах этого слова). Поэтому в «Чистый понедельник», как и в последующие два дня, установлен очень строгий пост, верующим предписано усерднее молиться и бороться с греховными страстями. Великий пост установлен, главным образом, в память сорокадневного поста Иисуса Христа, который вскоре после Своего крещения удалился в пустыню и постился там (Мф. 4, 2), а также в память сорокадневного поста Моисея (Исх. 34, 28) и Илии (3 Цар. 19, 8). О том, что пост был установлен апостолами и длился сорок дней почти с начала его установления, есть свидетельства с глубокой древности, а само название «Четыредесятница» часто встречается в древних письменных памятниках. Однако, соблюдался пост Святой Четыредесятницы (длившийся повсюду 40 дней) в древней Церкви не в одно и то же время. Это зависело от неодинакового исчисления дней поста и дней, когда он разрешался. В Восточных Церквях существующий и доныне порядок соблюдения Великого поста установился в 4 веке. В Постановлениях апостольских о Великом посте говорится: «Да совершается этот пост (Четыредесятница) прежде поста Пасхи (Страстной седмицы)» (кн. 5, гл. I). Древние христиане соблюдали Великий пост с особой строгостью, воздерживаясь даже от вкушения воды до девятого (третьего по полудни) часа дня. Пищу вкушали после девятого часа, употребляя хлеб и овощи. Запрещались мясо, молоко, сыр, яйца. Правила соблюдения Великого поста отражены и в церковном Уставе. В первую и Страстную седмицы Православная Церковь предписывает хранить особо строгий пост. В понедельник и вторник первой седмицы предписывается соблюдать высшую степень поста: «Отнюдь вовсе ясти не подобает». В остальные седмицы поста, кроме суббот и воскресений, — сухоядение. В субботние и воскресные дни разрешается сваренная пища с елеем (растительным маслом). И только в праздник Благовещения, если он приходится не в Страстную седмицу, разрешается вкушение рыбы.

Церковь строго осуждает нарушающих Великий пост, но, действуя в духе любви и милосердия Божия, не возлагает правил пощения во всей полноте на детей, больных, немощных и престарелых, не отчуждает их от участия в радости причащения и Пасхи. Но немощные телом, как и здоровые, обязаны во время Великого поста совершать дела любви и милосердия и, также как и в другие посты, хранить духовный пост от грехов. В многочисленных стихирах и тропарях служб Святой Четыредесятницы Церковь разъясняет сущность истинного поста как средства духовного возрождения: время духовного подвига, упрочения себя в самоотвержении, умерщвления греховных пожеланий. Поэтому в песнопениях Церковь называет Святую Четыредесятницу веселым временем поста.