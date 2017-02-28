Предприниматели из южнокорейского «города врачей» заинтересовались Карагандой

Подписали два договора

Бизнесмены из южнокорейского города Тэгу налаживают связи с Карагандой. Предприниматели одного из самых процветающих государств мира потянулись в шахтерский край после того, как в прошлом году у нас открылся центр медицинского туризма. Тэгу славится своими высокопрофессиональными врачами, которые лечат состоятельных иностранцев от самых тяжелых болезней и при этом берут с пациентов не так много, как их западные коллеги.

В Караганде корейские предприниматели от медицины тоже нашли своих клиентов. И сегодня деловые круги Тэгу пытаются наладить сотрудничество также и в других сферах. По инициативе совета деловых женщин НПП РК «Атамекен» и региональной палаты предпринимателей в Караганде состоялся бизнес-форум. Там выступал аким области. Он рассказал, что Караганда имеет давние отношения с Южной Корей. Так, еще в 1994 году Караганда и округ Сонг Па стали побратимами. В 2010 акимат Карагандинской области и метрополия Ульсан заключили соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. А в октябре 2015 года с официальным визитом Карагандинскую область посетила делегация Республики Корея во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Корея Чо Ёнгчоном.

В регионе создано 24 предприятия с участием корейских партнеров. Их сфера деятельности – горнодобывающая и обрабатывающая промышленность, оптовая и розничная торговля, транспорт и складирование, строительство, услуги по проживанию и питанию, профессиональная и научно-техническая деятельность.

«На участке Дюсембай в Карагандинской области реализуется совместный проект по разведке полиметаллов между «Korea Resources Corporation» и АО «Казгеология». В 2015-2016 годах были выполнены полевые, геологоразведочные работы. В настоящее время проводятся камеральные и лабораторные работы», – сообщил Нурмухамбет Абдибеков, пишет karaganda-region.gov.kz. На территории СЭЗ «Сарыарка» действует совместный завод по производству труб и фасонных изделий, напомнил аким области.

Вице-мэр города Тэгу Ким Ён Чан выразил заинтересованность в сотрудничестве. На форуме подписали два соглашения о развитии деловых отношений.