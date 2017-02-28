В этом году на ремонт и строительство систем водоснабжения области потратят почти три миллиарда тенге

В общей сложности планируется построить 83,57 километров трубопроводов

До конца этого года чиновники планируют провести центральную канализацию в более чем двести сел и деревень. Кроме того, во многих населенных пунктах реконструируют уже существующие системы. О том, где именно будут проходить ремонтные и строительные работы, перед главой области отчитался руководитель управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кайрат Бегимов.

На этот год коммунальщики строят грандиозные планы. Они хотят реализовать целых 15 проектов, в рамках которых строительство и реконструкция водопроводных сетей по всей области. В общей сложности планируется построить 83,57 километров трубопроводов. Они появятся в поселках Агадырь, Вольный, Нарманбет, Ортадересин и Торангалык. Реконструкции подлежат участки сетей протяженностью 87,72 километра. В рамках этого проекта отремонтируют канализационные системы Балхаша, Приозерска и Жезказгана.

Кроме того, в 2017-году в области заработают девять новых объектов водоснабжения.

На все это из республиканского бюджета выделено 2 миллиарда 948 миллионов тенге. Из них 1 миллиард 345 миллионов предусмотрено для проведения работ в сельской местности, а 1 миллиард 603 миллиона – для водоснабжения городов. К концу года, если все эти планы реализуются, центральными системами смогут воспользоваться 54. 6 процентов сельского населения, и 85,6 процентов — городского.