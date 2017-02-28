Осудили карагандинца, который перевозил в поезде марихуану и гашиш

Мужчина признал свою вину в суде

Шетский районный суд рассмотрел дело в отношении карагандинца, который перевозил в поезде марихуану и гашиш. Мужчину задержали на перегоне станций «Дария -Карамырун». В сумках нашли больше двух килограммов марихуаны, расфасованных по пакетам, а также больше 100 граммов гашиша.

Его судили по 4-ой части статьи 296 «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере». Карагандинцу удалось доказать, что он не собирался распространять наркотики.

Подсудимый заключил с прокурором процессуальное соглашение о признании вины. Поэтому ему дали самый минимальный срок предусмотренный санкцией статьи — три года тюрьмы. За это преступление наказывают лишением свободы от трех до семи лет.