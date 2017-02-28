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Из-за этого в некоторых частях города не будет света
Компания «Караганды Жарык» приступила к замене старых воздушных линий электропередач. Их меняют на изолированный провод. На этой неделе услугодатель проводит работы в районе имени Казыбек би. Ниже публикуем адреса потребителей, которых ждет отключение электричества с 28 февраля по 7 марта 2017 года.
28 февраля, а также 1, 2, 3, 6 и 7 марта с 09.00 до 17.00 будет отключена КТП-442 ф.3,4:
— улица Карабасская, 58а,58б,60а,58/2-64;
— переулок Плотничный, 5,7;
— улица Плотничная, 2;
— улица Карабасская, 7-13,4-20;
— улица Цеховая, 2,4,8,10,37;
— улица Минеральная, 13,14,16,20,20/3,28,30,32,34,36;
— улица Паровозная, 71/1,71/2.
28 февраля, а также 1, 2, 3, 6 и 7 марта с 09.00 до 17.00 будет отключена комплектная трансформаторная подстанция (КТП) -66 ф.4:
— улица Памирская, 62-96, 65, 67, 71-103, 89а, 99а, 101а, 103а, 105, 68а;
— переулок Конторский, 5-27.
Отключение электроэнергии для монтажа провода ВЛ-0,4кВ КТП-376 Ф.2,3 ТОО «Техторг»:
28 февраля, а также 1, 2, 3, 6 и 7 марта с 09.00 до 17.00 КТП-376 ф.2,3:
— улица Балхашская, 48-60,61-73,75;
— переулок Балхашский, 46-56,58а,60а,13-17,29-59,16,38;
— проспект Б-Жырау 101(маг.хоз.товары),103,107,127,101а;
— улица Гончарная, 50-54,25-37;
— переулок Квартальный, 1-13,2-16;
— улица Кирпичная, 24-36,23-37;
— улица Четская 56,60-72;
— переулок Штакетный, 18-30,2-16;
— улица Кирпичная, 13-17,16.
Кратковременное отключение Ф.17 подстанция «Энгельс» ВЛ-10кВ для включения РЛНД на оп.105 в сторону КТП-«Карагандауголь»:
КТП-Шалысбаев
КТП-Хамзин
КТП-Крестьянское хозяйство
КТП-Столярный цех
КТП-Фролов
КТП-Баймурзаева
КТП-Нур-кабель
КТП-Шапагат
КТП-ASU-GO
КТП-Птичник
КТП-Мельничный комплекс
ТП-Бекон
КТП-Когай
КТП-Ержан
КТП-Абильдин
КТП-Птицефарма
КТП-Тепличный комплекс
КТП-ТОО «Дорстрой»
КТП-Карат
КТП-2506
Ул.Сокурская 10,7,17,1,3
КТП-2530
5-бригада
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