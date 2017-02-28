Компания «Караганды Жарык» меняет воздушные линии электропередач

Из-за этого в некоторых частях города не будет света

Компания «Караганды Жарык» приступила к замене старых воздушных линий электропередач. Их меняют на изолированный провод. На этой неделе услугодатель проводит работы в районе имени Казыбек би. Ниже публикуем адреса потребителей, которых ждет отключение электричества с 28 февраля по 7 марта 2017 года.

28 февраля, а также 1, 2, 3, 6 и 7 марта с 09.00 до 17.00 будет отключена КТП-442 ф.3,4:

— улица Карабасская, 58а,58б,60а,58/2-64;

— переулок Плотничный, 5,7;

— улица Плотничная, 2;

— улица Карабасская, 7-13,4-20;

— улица Цеховая, 2,4,8,10,37;

— улица Минеральная, 13,14,16,20,20/3,28,30,32,34,36;

— улица Паровозная, 71/1,71/2.

28 февраля, а также 1, 2, 3, 6 и 7 марта с 09.00 до 17.00 будет отключена комплектная трансформаторная подстанция (КТП) -66 ф.4:

— улица Памирская, 62-96, 65, 67, 71-103, 89а, 99а, 101а, 103а, 105, 68а;

— переулок Конторский, 5-27.

Отключение электроэнергии для монтажа провода ВЛ-0,4кВ КТП-376 Ф.2,3 ТОО «Техторг»:

28 февраля, а также 1, 2, 3, 6 и 7 марта с 09.00 до 17.00 КТП-376 ф.2,3:

— улица Балхашская, 48-60,61-73,75;

— переулок Балхашский, 46-56,58а,60а,13-17,29-59,16,38;

— проспект Б-Жырау 101(маг.хоз.товары),103,107,127,101а;

— улица Гончарная, 50-54,25-37;

— переулок Квартальный, 1-13,2-16;

— улица Кирпичная, 24-36,23-37;

— улица Четская 56,60-72;

— переулок Штакетный, 18-30,2-16;

— улица Кирпичная, 13-17,16.

Кратковременное отключение Ф.17 подстанция «Энгельс» ВЛ-10кВ для включения РЛНД на оп.105 в сторону КТП-«Карагандауголь»:

КТП-Шалысбаев

КТП-Хамзин

КТП-Крестьянское хозяйство

КТП-Столярный цех

КТП-Фролов

КТП-Баймурзаева

КТП-Нур-кабель

КТП-Шапагат

КТП-ASU-GO

КТП-Птичник

КТП-Мельничный комплекс

ТП-Бекон

КТП-Когай

КТП-Ержан

КТП-Абильдин

КТП-Птицефарма

КТП-Тепличный комплекс

КТП-ТОО «Дорстрой»

КТП-Карат

КТП-2506

Ул.Сокурская 10,7,17,1,3

КТП-2530

5-бригада