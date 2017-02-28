Как в Караганде отметят второй день благодарности

Этот праздник учредил Елбасы в прошлом году

Уже второй год подряд Казахстанцы отмечают День Благодарности. Праздник приходится на первое марта. В этот день проводятся различные благотворительные акции, круглые столы, посвященные вопросам духовного развития и милосердия, и так же праздничные концертные программы. В этом году в Караганде пройдет сразу несколько мероприятий, посвященных новому празднику.

В ДК «Молодежный», что в Пришахтинске, пройдет торжественная встреча посвященная теме милосердия и благодарности. В этот же день в майкудукском доме культуры пройдет арт-фестиваль «Марафон благодарности». После этого там устроят флешмоб. В Сортировке, в ДК «Железнодорожников» состоится тематический час «Бір Отан – Бір отбасы».

Отметят новый праздник и в филиале городской библиотеки №5. Там пройдет информина «Сегодня — День благодарения!»

Кроме этого для всех желающих в торгово-развлекательных центрах планируют оборудовать фотозоны, так называемые «уголки дружбы».