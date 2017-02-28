Супермаркет мешает спать

В моей пятиэтажке, на первом этаже, расположен супермаркет «Корзина». Раньше он жильцам особых проблем не доставлял. За исключением того периода, когда в помещении делали ремонт и ломали стены, в том числе и в подвале. До недавнего времени этот супермаркет работал до 23 часов. Однако теперь супермаркет перешел на круглосуточный режим работы. В связи с этим в помещении круглые сутки работает система вентиляции и мощные кондиционеры. Они издают сильный гул. Его особенно хорошо слышно в подъезде. В квартирах гул не такой сильный. Но только днем. А вот с наступлением ночи этот шум слышно гораздо лучше. Что делать нам в такой ситуации? Куда обращаться?

автор: Елена