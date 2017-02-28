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В моей пятиэтажке, на первом этаже, расположен супермаркет «Корзина». Раньше он жильцам особых проблем не доставлял. За исключением того периода, когда в помещении делали ремонт и ломали стены, в том числе и в подвале. До недавнего времени этот супермаркет работал до 23 часов. Однако теперь супермаркет перешел на круглосуточный режим работы. В связи с этим в помещении круглые сутки работает система вентиляции и мощные кондиционеры. Они издают сильный гул. Его особенно хорошо слышно в подъезде. В квартирах гул не такой сильный. Но только днем. А вот с наступлением ночи этот шум слышно гораздо лучше. Что делать нам в такой ситуации? Куда обращаться?
автор: Елена
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В Спорт лото
Это не издевка, это констатация бесполезности обращений.
Ильдар Репкин
28 февраля, 2017 в 14:28
танкисткий шлем хорошо помогает
-!-
28 февраля, 2017 в 14:47
Никуда, ничего не сделаете, у нас в доме тоже магазин и это круги ада, они чувствуют себя безнаказанными. Жильцов посылают, системы кондиционирования гудят вызывая головную боль.
5559999
28 февраля, 2017 в 14:47
Имеете полное право жаловаться и не только в ночное время с 23:00 и до 6 утра, но и днём. Как привлечь за нарушение тишины не только в ночное время, но и днём. https://youtu.be/6g3nDuCZl7c
Ирина
28 февраля, 2017 в 14:47
Прекрасная новость, что в нашем городе появился ещё один ночной супермаркет. Хорошо бы и городские супермаркеты перешли на круглосуточный режим работы.
Александр
28 февраля, 2017 в 14:55
Петросяну все не почем, «хоть плюй в глаза — и то Божья роса»
животное
28 февраля, 2017 в 16:05
Если это приханская корзина, то вы забыли упомянуть об их резервной дизельной подстанции, которая в нарушении всех норм установлена во дворе жилых домов. Которая включается при отсутствии электричества и от работы которой чуть ли не весь микрорайон вибрирует.
А так конечно, если законным путем на этих торгашей совсем управу найти невозможно, надо организовываться жильцам в реальную силу. Если каждый будет в своей норе сидеть и бухтеть, то толку не будет. Если всем собраться, то очень «сладкую» жизнь этой корзине можно устроить. Тут огромный полет для фантазии и творчества.
Гражданин
28 февраля, 2017 в 16:03
Вообще в приханской корзине, там огромный букет нарушений, только фиксируй и в суд подавай. Грузовики постоянно по жилому двору ездят (загрузка в жилом дворе!!), дизельная, внутри у них регулярно воняет какой то дрянью так, что дышать невозможно. Хорошо если поискать то еще много интересного найдется.
Гражданин
28 февраля, 2017 в 16:14