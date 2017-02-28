Художник, которого хотят номинировать на Нобелевскую премию, благодарит казахстанцев

«Горжусь тем, что живу в стране, которая одна из первых отказалась от ядерного оружия»

Карагандинский художник Карипбек Куюков, которого совместно с Нурсултаном Назарбаевым, предложили номинировать на Нобелевскую прению мира, поблагодарил казахстанцев.

Художник говорит, что за последние сутки он получил огромное количество поздравлений и теплых слов. Куюков предпочел не встречаться с журналистами лично, а решил высказать все, что он думает по этому поводу на своей личной страничке в соцсети.

Первым делом художник, родившийся без рук и создающий свои картины, держа кисти в зубах или ногами, благодарит казахстанцев за поддержку и теплые слова.

«Хочу выразить благодарность всем друзьям, за теплые слова и поздравления в мой адрес. Я всегда говорю, что горжусь тем, что живу в стране, которая одна из первых отказалась от ядерного оружия. Все знают роль антиядерного движения «Невада Семей», которое возглавил наш поэт Олжас Сулейменов. Указом нашего президента был закрыт Семипалатинский полигон, на котором в течении 40 лет проводились испытания . Проект Атом, который был создан по инициативе Нурсултана Назарбаева продолжил миролюбивую политику Казахстана, — говорит художник.

Также он скромно считает, что достижения в разоружении мира принадлежат не только ему, а множеству других людей, которые приложили огромные усилия.

«Это заслуга моего народа, и в первую очередь достойный труд наших героев, начиная с главы государства, писателей, учёных, врачей, учителей, журналистов и деятелей искусств Казахстана! Каждый из них внёс свою лепту для процветания нашей республики, и мы должны гордиться этим и стремиться дальше поднимать наш уровень на мировом пространстве. Моя миссия на этой земле, делать то, что я могу делать и если это приносит какую-то пользу моей стране, моим родным, моим друзьям и всем кто меня знает, то значит не зря живу», — резюмирует обращение Куюков.

Напомним, Карипбека Куюкова и Нурсултана Назарбаева предложили номинировать на нобелевскую премию как ярых и идейных борцов за мир.