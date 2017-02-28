В Караганде хотят установить памятник Виктору Цою

Объявлен конкурс. Главный приз — полмиллиона тенге

Памятник легенде русского рока, возможно, украсит собой Караганду. Правда, установить его планируется не в центре города. Место для нового скульптурного сооружения определил автор идеи и спонсор всего предприятия — фонд казахско-корейской дружбы «Ер Нур&Ника».

Офис фонда располагается за городским стадионом — в доме №5 на улице Олимпийская. Поэтому именно там, в сквере, возле которого проводились сельскохозяйственные ярмарки, и планируется увековечить память Виктора Цоя.

Объявлен областной конкурс на разработку проекта благоустройства с установкой архитектурно-монументальной композиции, посвященной личности знаменитого музыканта. Конкурс проводится совместно с акиматом Караганды при содействии Союза архитекторов РК и Союза художников РК.

Приглашаются члены творческих союзов архитекторов, художников, дизайнеров; представители всех творческих профессий, имеющие специальное образование. Возраст и стаж значения не имеют.

Монумент должен представлять объемно-пространственную композицию, выполненную из долговечных материалов — бетона, естественного камня, нержавеющей стали, бронзы. При создании произведений необходимо учитывать градостроительную ситуацию, ландшафт, освещение и эстетическое содержание сквера.

По итогам конкурса присуждаются три денежные премии:

1) первая премия — 500 000тг,

2) вторая премия — 250 000тг,

3) третья премия — 150 000тг.

Эскизные проекты, занявшие призовые места, рекомендуются к реализации.

Начало приема заявок — со дня опубликования в СМИ;

Окончание приема заявок — 03.04.2017.

Подведение итогов конкурса и выплата денежных премий произойдет 10 апреля.

Требования к проекту и исходный материал для конкурса можно получить по адресу: Караганда, проспект Нуркена Абдирова, 24/4, Союз архитекторов РК; телефон: 8 (7212) 51 36 43. Положение о проведении конкурса предоставляется также в Союзе архитекторов.

По другим вопросам можно обращаться в фонд казахско-корейской дружбы «Ер Нур&Ника» по адресу: улица Олимпийская, 5; телефон: 8 (7212) 50-31-80, факс: 8 (7212) 41 44 09; e-mail: okk.fond@gmail.com