В Караганде оштрафован директор Национального центра гигиены труда

Канат Сакиев получил взятку в 50 тысяч тенге, а должен будет отдать государству 4,2 миллиона тенге

Казыбекбийский районный суд Караганды вынес приговор директору Национального центра гигиены труда и профессиональных заболеваний. Каната Сакиева признали виновным в коррупционном правонарушении. Экс-управленца оштрафовали на 4,2 миллиона тенге при том, что он получил взятку в 50 тысяч тенге.

Руководитель Центра гигиены труда заключил с фирмой «Стофарм» договор госзакупок на поставку изделий медицинского назначения — раствора для инъекций. Сумма сделки — 1 857 900 тенге. Компания свою часть контракта выполнила, но деньги от госучреждения за это не получила. Ускорителем стала взятка в 50 тысяч тенге. Ее из рук директора фирмы-поставщика получил директор РГКП «Национальный центр гигиены труда и профессиональных заболеваний» Канат Сакиев.

Во время следствия управленец признал свою вину и заключил с прокурором района имени Казыбек би процессуальное соглашение в форме сделки.

Суд признал его вину в получении взятки и наказал его штрафом в размере 70-кратной суммы. Он составляет 4 миллиона 200 тысяч. Вместе со штрафом Каната Сакиева ждет конфискация имущества и пожизненное лишение права занимать должности на госслужбе.