Жертва изнасилования едет в Караганду проходить тест на полиграфе

Из Балхаша ей предложили поехать в одной машине с обидчиками

Пострадавшей от изнасилования Нургуль Кусылбековой предложили пройти через детектор лжи. Вместе с ней в Караганду отправились и подозреваемые в изнасиловании. По словам активистов движения за защиту прав женщин, пострадавших от насилия, следователь настаивал, чтобы Нургуль ехала из Балхаша в одной машине с подозреваемыми.

— Хочу понять мотивацию и уровень профессионализма правоохранительных органов ДВД Карагандинской области,- пишет в Facebook руководитель фонда «НеМолчи» Дина Смаилова.- При этом следователь настаивает ехать из Балхаша в Караганду в одной машине и жертве, и подозреваемым! Ауу? Вы там о чем? Вам вообще верить можно? До этого он настаивал на принудительном сопровождении в РОВД. В то время, как потерпевшая отказалась идти без адвоката. Стали требовать явки, пугая, что заберут принудительно. Потом все-таки допросили родственницу потерпевшей, опять же без адвоката. И взяли подписку о не разглашении, при этом не сообщили, что она имеет право от нее отказаться! Что-то мне подсказывает, что пора ехать в Астану — просить защиты в МВД и Генпрокуратуре! Прежде всего детектор должен пройти следователь балхашского РОВД!

Нургуль от поездки в компании своих обидчиков отказалась. Девушка купила билет на поезд, в Караганде её встретят сотрудники кризисного центра «Мой дом».