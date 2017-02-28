В Караганду приедет режиссёр и писатель Ермек Турсунов

Зрители смогут пообщаться с ним и задать свои вопросы

Кинорежиссёр и писатель Ермек Турсунов проведёт свой авторский вечер 11 апреля, в зале драмтеатра Станиславского. Турсунов пообщается с зрителями и прочтёт избранные главы из своей новой книги. Купить билеты можно в магазине «Меломан» или заказать онлайн здесь.

Свою карьеру кинорежиссёра Ермек Турсунов начал в 2008 году с фильма «Келiн»(Невестка). Фильм попал в шорт-лист Американской киноакадемии, и соревновался за «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». В 2009 Турсунов опубликовал роман «Мамлюк», посвященный знаменитому полководцу средневекового Востока, султану Египта и Сирии, Бейбарсу. В 2010 году совместно с Курманбеком Артыкбаевым (начальник Департамента таможенного контроля по Алматинской области) выпустил книгу «Семь майских дней».

Фильмография:

Сценарист:

2015 Чужой / Жат (Казахстан);

2015 Младший брат / Кенже (Казахстан);

2012 Старик / Шал (Казахстан);

2012 Жас Улан (сериал, Казахстан);

2011 Семь майских дней (Россия, Казахстан);

2009 Кто вы, господин Ка? (Волчий след, реж. Х. Ахметов);

2009 Сабалак (совместно с Т. Бекмамбетовым);

2008 Мустафа Шокай (реж. С. Нарымбетов);

2008 Невестка / Келін (Казахстан;

2008 Баксы́ (совместно с С. Бодровым и Г. Омаровой);

2007 Ближний бой (реж. Е. Ялгашев);

2007 Лоскутное одеяло / Құрақ көрпе (реж. Р. Абдрашев — награда за лучший сценарий на кинофестивале «Киношок», 2007);

1993 Абулхаир-хан (реж. В. Пусурманов);

1990 Мытарь (Лауреат драматургического конкурса «Золотое перо», г. Москва).

Режиссер:

2015 Чужой / Жат (Казахстан);

2015 Младший брат / Кенже (Казахстан);

2014 Старуха / Кемпiр (Казахстан);

2012 Старик / Шал (Казахстан);

2011 Семь майских дней (Россия, Казахстан);

2008 Невестка / Келiн (Казахстан).