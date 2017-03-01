НАШ ПРОЕКТ: Почем картошка для карагандинцев?

Nv.kz показывает, как дорожают социально значимые продукты питания

Сайт nv.kz запускает новый проект. Раз в неделю мы будем публиковать информацию о ценах на один вид социально значимых продуктов питания в разных магазинах и супермаркетах Караганды. Следующий наш шаг – сравнение их с данными государственных органов. Уважаемые читатели, принимайте участие в нашем проекте. Присылайте нам фотографии с ценами на социально значимые продукты из тех магазинов, где отовариваетесь вы, а также пишите об этом в комментариях.

Первую серию мы посвящаем картофелю. Он в перечне социально значимых продовольственных товаров, утвержденном правительством Казахстана от 1 марта 2010 года № 14, значится под №6. По идее, власти должны «держать» цену картофеля. Однако они имеют право принимать меры только в том случае, если произойдет резкий скачок, связанный, например, со спекуляцией или дефицитом. А это вполне может произойти сейчас, когда нового урожая этого овоща еще нет, а старые запасы заканчиваются.

Корреспондент nv.kz прошел по магазинам и супермаркетам Караганды. Цены у всех разные. Самый дешевый «второй хлеб» продают в социальных павильонах. Его цена – 75 тенге за килограмм. В супермаркетах этот важный для нашего рациона овощ стоит 100-110 тенге за килограмм. А в маленьких магазинчиках цена картошки доходит и до 150 тенге за килограмм.

Отметим, что весной 2016 года картофель в Караганде продавали по 70-80 тенге за килограмм. А осенью, после сбора урожая, его цена упала до 45 тенге. Именно по этой цене овощ продавали на городской сельскохозяйственной ярмарке. Получается, что за зиму картофель подорожал в два с лишним раза.

По данным портала электронных услуг Карагандинской области, в Караганде средняя цена на картошку составляет 83 тенге за килограмм. Ради справедливости отметим, что это данные за 19 февраля. Более поздней информации на официальном сайте нет.

А почем покупаете картошку вы? Пишите в комментариях или присылайте фотографии с ценами и названием магазина нам на WhatsApp по номеру +7-747-760-88-05 или на электронную почту vestnik@nv.kz с пометкой «Наш Проект». В конце недели мы соберем всю информацию и фотоматериалы в один текст и опубликуем его на нашем сайте.