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Nv.kz показывает, как дорожают социально значимые продукты питания
Сайт nv.kz запускает новый проект. Раз в неделю мы будем публиковать информацию о ценах на один вид социально значимых продуктов питания в разных магазинах и супермаркетах Караганды. Следующий наш шаг – сравнение их с данными государственных органов. Уважаемые читатели, принимайте участие в нашем проекте. Присылайте нам фотографии с ценами на социально значимые продукты из тех магазинов, где отовариваетесь вы, а также пишите об этом в комментариях.
Первую серию мы посвящаем картофелю. Он в перечне социально значимых продовольственных товаров, утвержденном правительством Казахстана от 1 марта 2010 года № 14, значится под №6. По идее, власти должны «держать» цену картофеля. Однако они имеют право принимать меры только в том случае, если произойдет резкий скачок, связанный, например, со спекуляцией или дефицитом. А это вполне может произойти сейчас, когда нового урожая этого овоща еще нет, а старые запасы заканчиваются.
Корреспондент nv.kz прошел по магазинам и супермаркетам Караганды. Цены у всех разные. Самый дешевый «второй хлеб» продают в социальных павильонах. Его цена – 75 тенге за килограмм. В супермаркетах этот важный для нашего рациона овощ стоит 100-110 тенге за килограмм. А в маленьких магазинчиках цена картошки доходит и до 150 тенге за килограмм.
Отметим, что весной 2016 года картофель в Караганде продавали по 70-80 тенге за килограмм. А осенью, после сбора урожая, его цена упала до 45 тенге. Именно по этой цене овощ продавали на городской сельскохозяйственной ярмарке. Получается, что за зиму картофель подорожал в два с лишним раза.
По данным портала электронных услуг Карагандинской области, в Караганде средняя цена на картошку составляет 83 тенге за килограмм. Ради справедливости отметим, что это данные за 19 февраля. Более поздней информации на официальном сайте нет.
А почем покупаете картошку вы? Пишите в комментариях или присылайте фотографии с ценами и названием магазина нам на WhatsApp по номеру +7-747-760-88-05 или на электронную почту vestnik@nv.kz с пометкой «Наш Проект». В конце недели мы соберем всю информацию и фотоматериалы в один текст и опубликуем его на нашем сайте.
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В среднем по 6 комментариев на материал.
В Супермаркете «Аян» на прудах,картофель по 94 тенге. Скидку на него не делают по дисконту. Говорят,что социальный продукт уже по сниженной цене…
Ольга
01 марта, 2017 в 09:21
скоро ожидается предпасхальное вздорожание и так сильно подорожавших куриных яиц.
Ильдар Репкин
01 марта, 2017 в 09:34
Ближе к празднику напишем про цены на куриные яйца. Спасибо
Елена Ульянкина
01 марта, 2017 в 09:58
Если подорожают яйца — будем красить картошку.
Александр
01 марта, 2017 в 11:40
Иногда, под пиво покупаю по 5000 тг за килограмм. Принглс называются
sun
01 марта, 2017 в 09:45
Товарищи!!! Зачем обсуждать цену на картофель!!! Давайте для начала обсудим его качество!!! Больше половины картофеля уходит в отходы, хотя пыталась покупать его и в социальных павильонах и на выбор в супермаркетах. Сплошная гниль, червоточины и чернота. Последнии раз покупала в социальном павильоне по Алиханова по 75 тенге (такое впечатление что этот картофель так называемый «социальный» перебран и то что нельзя продать по дорогой цене в связи с отсутствием товарного вида нафасовали в мешки и продали малоимущим. А продавец магазина расхваливала свой товар!!! Следом купили картофель в Магнуме по 109 тенге на выбор, картофель на вид непорченный, а начинаешь чистить -сплошь чернота. Поэтому картофель сейчас золотой и цену на него надо как минимум увеличивать вдвое. Интересно, а кто следит в нашей стране за качеством продаваемого социального продукта?? Сама отвечу-НИКТО!
Елена
01 марта, 2017 в 10:02
Пожалуйста, товарищ Ульянкина! Просьба заняться еще и качеством картофеля, которым кормят рядовых карагандинцев! Заранее спасибо
Елена
01 марта, 2017 в 10:04
Хорошо у меня свой картофель, домашний, приехал в гараж набрал и не думаю, где и почем его покупать. На выходных еще приеду к матушке с детьми, поможем перебрать и пару мешков сдадим в ближайший магазин, а то пропадет.
Игорь
01 марта, 2017 в 11:02
В прошлом году пытались сдать в магазин Или в кафе Объехали пару мест близлежащих. При цене на базаре по 70-80 ( Не помню точно почем была) нам предлагали не больше 30 тенге за килограмм. В итоге договорились с бабушкой , и возле магазина она продала около 110 тг. Так что в этом году знаю что с остатками картошки делать
Aregis
01 марта, 2017 в 11:46
В соц вообще что нибудь норм продают?!
Бульбаш
01 марта, 2017 в 11:03
Не надо забывать, что по сравнению с осенью в цену на любой овощ или фрукт закладывается стоимость хранения и переработки. Ну, а то, что гнилая, так ведь в погоне за высоким урожаем пихают всякие химикаты. Предпочитаю брать домашний картофель. На деле домашний картофель получается гораздо дешевле за счет меньшего количества отходов.
Игорь
01 марта, 2017 в 11:22
Кстати, в том же жарком часть картофеля можно заменить яблоками. Получается вкусно. Это я сам когда-то придумал.
Александр
01 марта, 2017 в 11:42