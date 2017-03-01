В Общественный совет Караганды выбрали новых членов

Однако одно место из 11 осталось вакантным

Сегодня, 1 марта, стало известно об избрании новых членов в Общественный совет Караганды. В нем до недавнего времени было 11 вакантных мест. Теперь их заняли новички, правда, одно осталось вакантным.

Новый состав Общественного совета сегодня утвердили депутаты гормаслихата. В список новичков вошли:

— секретарь гормаслихата Кудайберген Бексултанов

— директор ТОО «КАМАЗ Центр» Олег Абаев

— профессор Мейрам Абдыкалыков

— почетный гражданин города Михаил Алексеенко

— руководитель управления юстиции Айдар Амантаев

— директор ТОО » Триада» Виктор Охман

— старший тренер сборной Казахстана по дзюдо Сергей Раков

— заслуженный работник МВД Аманберле Исабеков

— директор ТОО «Фирма «ВИД» Виталий Долинский

— зампредседателя карагандинского областного филиала партии «Нур Отан» Назарбек Бекбатыров

11-м должен был стать оппозиционер Амангельды Олжабаев. Однако 27 декабря он подал заявление о снятии его кандидатуры на членство в Общественном совете. Причина такого поступка неизвестна.

Напомним, в октябре 2016 года группах чиновников написала заявления о выходе из состава Общественного совета. Среди них были руководитель отдела экономики Айнур Апакашева, замакима Октябрьского района Аскербек Халтонов, руководитель отдела занятости и социальных программ Берекет Жайназаров, руководитель отдела образования Дулат Жекебаев, замакима района имени Казыбек би Вадим Гормаков, руководитель отдела коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автодорог Шолпан Жусупова. Причина — сильная загруженность на основной работе. Чуть позже стало известно о выходе из совета правозащитника Юрия Гусакова. Получается, что их места пустовали почти полгода.