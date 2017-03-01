В Карагандинской области участились кражи оружия из домов

Полицейские обеспокоены тенденцией

В Карагандинской области участились кражи оружия. За последние два месяца из домов жителей региона украли 7 единиц оружия. Полицейские говорят, что чаще всего воры проникали в квартиры и вскрывали сейфы. Были и такие случаи, когда владельцы оружия хранили ключи от сейфа на виду. Зачастую помимо ружей и пистолетов, в сейфе также находились деньги и ценные вещи, что категорически запрещено.

К примеру, 25 февраля неизвестные отжали окно в одном из домов Жезказгана. Нашли ключи от сейфа и похитили одно ружье и два пистолета. В сейфе стояла автономная сигнализация. Полицейские говорят, что этот вид сигнализации малоэффективен. Так как срабатывает только внутри квартиры для хозяев.

Ещё одна кража произошла 17 февраля в Караганде. Воры действовали по такой же схеме. Они отжали пластиковое окно на кухне и так проникли в квартиру. Сейф был вмурован в стену спальной комнаты. Злоумышленники смогли вырвать его из стены.

Участившиеся кражи обеспокоили полицейских. Поэтому с 1 по 4 марта по области пройдёт оперативное мероприятие «Кару». Стражи порядка будут проверять владельцев оружия. Полицейские будут ходить по домам и выяснять соблюдают ли люди требования закона.

Департамент внутренних дел области напоминает, как правильно нужно хранить оружие. Во-первых, ружья, пистолеты и патроны к ним должны находиться в сейфе. Сам сейф должен быть надёжно прикреплен к полу или стене. Толщина стенок сейфа должна быть не менее трех миллиметров.

Полицейские напоминают, что категорически запрещается хранить оружие на дачах, в садовых домиках, сараях, гаражах, в вагончиках или на чердаке. Также нельзя оставлять ружья и пистолеты у родственников или знакомых. Ключ от сейфа владелец должен постоянно носить при себе . В случае длительных командировок люди могут временно сдать оружие на хранение в полицию.

Полицейские предупреждают, что в случае обнаружения у граждан незарегистрированного огнестрельного оружия, накладывается штраф. Любой житель области, пожелавший сдать ружья, пистолеты, патроны или какие-либо взрывчатые вещества может написать заявление в любой отдел полиции.