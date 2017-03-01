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Дверь здесь больше не закрывается
Первая в Караганде тёплая остановка стала холодной. Дверь здесь больше не закрывается. На ней сломался доводчик. Интересно, будет ли владелец тёплой остановки устранять поломку? Если да, то когда? Или это уже не нужно, потому что пришла весна?
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