Неизвестные терроризируют девятиклассницу за долги непутевого дяди (видео)

Мужчины напали на девочку во дворе и стали угрожать ножом

Неизвестные напали на ученицу девятого класса одной из школ Темиртау, когда девочка-подросток выходила из дома. Школьница шла на учебу, когда двое подбежали к ней сзади и приставили нож к горлу.

-Меня схватили, я хотела крикнуть «папа» и успела сказать только «па», -рассказывает девочка темиртаускому телеканалу. — Один из них мне сказал, что если я еще раз буду кричать, он меня убьет. Он назвал меня по имени-отчеству, назвал мой адрес, сказал, что подъезд знает, квартиру можно узнать — это не проблема, соседи скажут. Назвал фамилию, имя и отчество дяди. Сказал, что у моего дяди долг и, если он его в течение недели не выплатит, меня убьют. Они меня отпустили, и я пошла в шоковом состоянии.

Девочка словно в бреду пошла в школу. Каким-то образом отучилась несколько уроков, но потом у нее сдали нервы. Она разревелась и позвонила маме. Шокированные родители помчались в школу, привезли ребенка домой и вызвали полицию. Но, по словам мамы девочки, следователи вели себя очень грубо и остались равнодушны к проблеме. Их нисколько не тронуло, что на чаше весов безопасность ребенка.

-Они даже опрос ребенка не произвели. Они не пошли, не посмотрели по кубику, у нас тут есть камера видеонаблюдения, — возмущается мать девочки. — Стоят возле пятого подъезда. Может быть кто-то из них там засветился. Это же нужно было делать сразу же! А они нам сказали, что дочери надо было с ним поселфится! Селфи с ним сделать! Мы должны были это сделать? А почему они не прошлись здесь?

Мать напуганного ребенка все-таки написала заявление в полицию. Но, по ее словам, потом никто к ней так и не позвонил и больше не пришел. Кто занимается их делом, женщина не знает. Семья в панике и не представляет, как обезопасить ребенка. На полицейских надежды у них нет.

-Мы попросили у них, чтобы они какую-то охрану выделили, — продолжает говорить женщина.- Чтобы они приняли какие-то меры по защите ребенка. Но нам сказали, что это только за отдельную плату. А вчера у заместителя прокурора сказали: «Вы просто идете в полицию, пишите заявление и вам выделяют охрану. Для сопровождения ребенка в школу и со школы». Но это заявление полицейские у нас не приняли, с нами даже разговаривать не стали!

Последние дни девочка, которая подверглась нападению неизвестных, не ходила в школу. Родители боятся выпускать ее на улицу одну. Позже всюду дочь стал сопровождать отец. Мужчина настроен воинственно. Говорит, что если бы присутствовал во время нападения, то скорее всего убил бы хулиганов.

-Я бы убил! И все! Чисто по-человечески! — говорит отец девочки. — Ну ты подошел с ножом! К ребенку! Я ведь отец. Я не буду думать, прав ты или не прав! Я возьму топор и руку рубану.

Темиртаусцы признают, что у них действительно есть непутевый родственник, у которого много долгов. Что поделать — родню ведь не выбирают! Если это действительно так и мужчина кому-то задолжал, то найти нападавших не составит никакого труда. Нужно всего-то опросить родственника и выяснить кому он должен. Ищут ли полицейские хулиганов, семья не знает.