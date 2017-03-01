Казахстанцев предупредили о краже личных данных через интернет-банкинг

Если в работе онлайн-банкинга имеются недочеты, злоумышленник может также украсть cookie и session пользователя.

В Казахстане распространились случаи кражи персональных данных пользователей онлайн-банкингов при помощи вредоносного программного обеспечения, сообщает NUR.KZ со ссылкой на сайт службы реагирования на компьютерные инциденты KZ-CERT.

Служба реагирования на компьютерные инциденты предупреждает о распространении злоумышленниками ссылки на вредоносное программное обеспечение, которое крадет персональные данные клиента — логин/пароль интернет-банкинга.

Инцидент связан с распространением вредоносного PAC-файла для кражи персональных данных казахстанских пользователей онлайн-банкинговonline.sberbank.ru, click.alfabank.ru, homebank.kz, halykbank.kz.

Вредоносный файл может попасть на компьютер жертвы следующими способами: посещение сайта по ссылке (URL), скачивание через ранее установленное вредоносное программное обеспечение (Downloader), через внешние носители (USB, CD/DVD).

«Вредоносное ПО устанавливается в браузер и меняет конфигурации прокси в prefs.js и на самом компьютере в rundll32.exe.

Вредоносный скрипт обрабатывает запросы и перенаправляет логин/пароль интернет-банкинга на вредоносный прокси-сервер при наличии домена *bank.kz.

Если в работе онлайн-банкинга имеются недочеты, злоумышленник может также украсть cookie и session пользователя.

Чтобы удостоверится в отсутствии данного вредоносного ПО у вас на компьютере проверьте наличие ссылки, как указано на рисунке в настройках по пути: свойства браузера > подключения > настройка сети«, — говорится в сообщении службы реагирования.