В газету «Новый Вестник» на постоянную работу требуется корреспондент

Требования: грамотная устная и письменная речь, ответственность, трудолюбие, владение ПК, коммуникабельность, мобильность.

Должностные обязанности: участие в работе редакции; поиск тем, героев; выезд на мероприятия;

навыки фото- и видеосъемки.

Наш адрес: г. Караганда, ул. Пассажирская, 10.

Тел.: 91-15-45, 91-23-00, 8-777-142-77-00,

e-mail: vestnik@nv.kz