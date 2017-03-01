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Требования: грамотная устная и письменная речь, ответственность, трудолюбие, владение ПК, коммуникабельность, мобильность.
Должностные обязанности: участие в работе редакции; поиск тем, героев; выезд на мероприятия;
навыки фото- и видеосъемки.
Наш адрес: г. Караганда, ул. Пассажирская, 10.
Тел.: 91-15-45, 91-23-00, 8-777-142-77-00,
e-mail: vestnik@nv.kz
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