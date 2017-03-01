Бесхозная коммуналка

По нашей старческой ворчливой психологии получается, что не в таком уж далеком прошлом, в застойно-достойный период услугополучатель ценился услугодателем. Часто по принуждению, но ценился…

У меня была жалобная книга, которая работала, была санитарная инспекция, которая не по графику, без моратория, а по первому сигналу чистила «авгиевы конюшни», были исполкомы, которые обладали властью заставить услугодателя уважать своего кормильца-услугобрателя.

Был жесткий государственный контроль над ценообразованием и лекарств, и продуктов, и товаров, и всех услуг, оказываемых услугополучателю. Услугодатель шел на равных или заглядывал снизу вверх на услугобрателя.

Был налажен строгий контроль за строительством, построенные дома не падали, не было бесхозных теплотрасс, водоводов, линий электропередачи, домов со всеми коммуникациями. Бесхозные — это ничьи. У внутридомовых сетей был хозяин — ЖРЭП.

Вот сижу, размышляю и удивляюсь — как же легко и просто мы съехали в сегодняшнюю бесхозность. Многие десятки километров инженерных сетей бесхозные. Их нет. А вода, тепло, электроэнергия к ним подаются! Многоэтажные дома нигде не числятся, у них нет даже адреса, а люди там живут! Бесхозные внутригородские дороги, бесхозные технические средства организации дорожного движения, а транспорт ходит!

В радостный период безграничной свободы нанятые населением для управления собой государственные органы быстренько сбросили с себя хлопотный жилищно-коммунальный хомут. Созданные ими какие-то символические «хозяева»-КСК оказались мертворожденными. Ни двор убрать, ни трубы покрасить, ни подъезд или деревья побелить.

А нужно восстанавливать отмостку, забетонировать межпанельные стыки, восстановить сливы, утеплить чердаки и подвалы, заменить внутридомовые разводки тепло-водо-электроснабжения, щиты и элеваторные узлы, укрепить балконы и козырьки.

Моя квартира — у меня на балансе, остальное — общедомовая собственность. А по нашей психологии общее — это ничье. Колхоз. Ну, куда ни шло — трубы, но бесхозная разводка электроэнергии, щиты — это нонсенс! Лопнуло, залило, погорело — виновных нет.

Странно мы как-то живем — сегодня прожили хоть с минимальными удобствами — и слава Богу. А завтра, через десять лет, нашим детям — ни мыслей, ни движений. У руководящих властей другие задачи?

Недавно довелось побывать в Новосибирске. Там есть хозяин общедомовой собственности — созданные при муниципалитете управляющие компании. И внутридомовые коммуникации, и лифты, и кровли, и подвалы — в их ответственности. Они даже внутриквартирные аварии устраняют. Там старушка (общедомовая собственница) не полезет в щит предохранитель менять — позвонит, и специалист это сделает. Система оплаты гибкая, щадящая. У управляющих компаний хорошая материальная база с техникой, специалистами. Люди занимаются сервисом.

Наши же работники ЖКХ только ходят, агитируют жителей совершенно бесхозных домов создавать КСК. Создали — и порядок. Хотя почти ничего не изменилось.

Отдельный разговор — о наших инженерных сетях тепло-водо-электроснабжения. Если на сегодняшний день электроснабжение прочно встало на ноги, то по тепло-водоснабжению и водоотведению положение чрезвычайно тревожное. На сегодняшний день нужно менять не менее 500 км водоводов, не менее 400 км канализационных сетей, не менее 300 км тепловых сетей, отслуживших нормативный срок эксплуатации, теплоизолировать более 100 км теплосетей. Стоимость этих работ не обсчитывалась, грубо можно прикинуть 60-70 млрд. тенге. Давно пора заводить воду в Караганду из подземных водозаборов, вода из канала, мягко говоря, здоровья нам не добавляет.

Напрашивается вывод — пока не поздно, перенять опыт соседей. Да, это нелегко — сейчас создавать подобную систему с ГЧП. Но точка невозврата приближается, коммунальную катастрофу допустить нельзя. Безусловно, без серьезной поддержки госбюджета управляющие компании не приживутся. Хотя бы в начальном периоде. Правительство должно хоть частично, с опозданием, выполнить свою давнишнюю обязанность по приведению жилого фонда в нормальное техническое состояние. Да, понадобятся многие миллиарды тенге, а что делать? Жить-то надо хоть в минимальном комфорте и нам, и нашим детям и внукам.

На инженерных сетях серьезные аварии уже были, и скоро будут увеличиваться в геометрической прогрессии. Нужно готовить ПСД на их восстановление, а акимату — аргументировано обращаться в Правительство о выделении средств для их ремонта.

И вообще нужно менять застоявшуюся методику руководства жилищно-коммунальным хозяйством.

В.П. Жолудев, почетный работник угольной промышленности РК, заслуженный энергетик СНГ