Юрий Пак несколько месяцев не может подать документы на амнистию из-за нерасторопных судоисполнителей и потерпевших

«Это ещё что! Ты за ним ещё пол дня бегать будешь. Чтоб фотографию отдать»!

Жена осужденного за лжетерроризм учителя физики Юрия Пака, жалуется, что третий месяц они не могут подать документы на амнистию. Карагандинцы столкнулись с огромной волокитой и нежеланием судебных исполнителей выполнять свои обязанности.

-Применение амнистии невозможно без погашения всех исков. Иски обычно приходят по месту отбывания наказания. Но на сегодня, 1 марта, ни одни иск еще не пришел! — возмущается Ольга Пак. — Руководство колонии пошло к нам встречу. Один из исков — самый крупный государственный, руководство колонии сами оплатили. Бухгалтерия колонии оплатила с личного счета мужа. Как-то без иска через платежку смогли погасить.

Однако более мелкие иски от ДЧС, медиков и полиции у Пак никак не получается оплатить. Органы не торопятся оформлять документы, чтобы возместить свои потери.

-Я позвонила судебному исполнителю и спросила почему не приходят иски в колонию! Он мне какого-то внятного объяснения не дал. Стал просить квитанцию об оплате, ту которую в колонии сделали. Но ведь документ находится в бухгалтерии колонии. Я стала спрашивать, где все остальные иски? На что мне судебный исполнитель ответил, что к ним они тоже не поступали, — говорит Ольга Пак.

Ольга стала звонить в Казыбекбийский районный суд. Там ей ответили, что все потерпевшие никак не могут прийти в суд и написать заявление на возмещение своих потерь.

-Доблестные представители ДВД, ДЧС и скорой помощи никак не могут найти время, чтобы написать заявление на получение вожделенных издержек, на взыскании которых они так настаивали на суде. Видимо, все уже, деньги эти им не нужны?! К сожалению, без этого заявления невозможно выписать исполнительные листы. И вот поэтому мы не можем даже подать на амнистию, — возмущается карагандинка. — В голове почему-то крутится диалог из мультфильма:

— Уф… Ну, что-за дичь пошла бестолковая! Я полдня за ней бегал, чтобы сфотографировать!

— Это ещё что! Ты за ним ещё пол дня бегать будешь!

— Это ещё зачем?

— А чтоб фотографию отдать!

Юрия Пака осудили за минирование ЦУМа. Учитель физики до последнего не признавал своей вины. Адвокат Пака привел огромное количество документов, которые подвергают сомнению версию обвинения. Несмотря на это суд признал его виновным.