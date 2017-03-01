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Малышня прячется в подвале дачи
Несколько дней назад неизвестные мужчины застрелили двух собак на фёдоровских дачах, одна из них оказалась кормящей мамой. Волонтёры чудом отыскали малышей, они прячутся в траншее под дачей. От людей щенков отделяет толстый слой бетона. Для того, чтобы их оттуда вытащить зоозащитники вызывали спасателей, но те сделать ничего не смогли. Только сказали, что нужно рыть землю, а это займёт несколько дней.
После волонтёры искали помощи в соцсетях. Хотели привезти туда генератор и перфоратор, чтобы выдолбить лаз в бетонной плите. Но от этой идеи в итоге отказались.
— Мы дали отбой всем нашим помощникам,- объясняет волонтёр Инна Радченко.- Потому что это бесполезно долбить бетон, там много дыр и ходов, едва ли мы поймаем щенков. Сначала мы думали, что там только два щенка, но оказалось что три. Их маму когда нашли, у неё было много молока, и предполагали, что малышня совсем маленькая. Вчера вечером оставили им фарш и мелко порезанную колбасы — они всё смели. Мы решили к ним ездить, подкармливать, будем ждать пока они привыкнут к нашим голосам. Сейчас щенки уже к нам выходят, но близко не подходят. Пока мы их вытащить не можем. Я им включала запись лая собак, они в ответ тоже тявкали. Так что я думаю, что всё с ними будет нормально. Они поели, отогрелись, бегают и играют. Сейчас ещё привезут собаку, возможно ей удастся вывести деток из подвала.
Доступ на участок волонтёрам дал председатель дачного кооператива. Так же он сообщил, что в этом районе не первый раз отстреливают животных. Судя по всему там развлекаются догхантеры.
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Я могу взять этих щенков у меня частный сектор
Vas
01 марта, 2017 в 15:50
Я живу по улице чапаева
Vas
01 марта, 2017 в 15:50
А кто вам, ИДИОТАМ, дал задание их поймать? Заклинаю тебя Инна Радченко иди и корми всяку псину в любой день когда солнце глаза твои пробудит)))
gotta
01 марта, 2017 в 15:54
Пожалуйста продолжайте держать нас в курсе этого городского хорора!!!
Александр
01 марта, 2017 в 16:20
Уважаемые волонтеры. Вот удивиться хозяин дачи когда увидеть на своем участке спасательную операцию. Кто Вам позволил проникать на дачный участок. Это частная собственность и она охраняется законом. А я то думаю что у меня на участке ворье зимой орудует, а оказывается это волонтеры животных спасают.
Дядя Федор
01 марта, 2017 в 16:29
У поцыентов всё то же самое. Когда-то у них «загубили такую страну». Потом стали подкармливать, и включать по ТВ запись лая — поцыенты в ответ тоже тяфкают.
Александр
01 марта, 2017 в 16:31
Дохтур Малышева, вернитесь в палату, там вас ждут Склифософский с Павловым!
Дежурный по отделению
01 марта, 2017 в 17:33