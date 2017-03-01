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Обращаюсь к похитителям.
В период с 14 по 20 февраля из квартиры в районе 32го квартала был похищен ноутбук Toshiba и 2 переносных диска c информацией.
Я сейчас обращаюсь к похитителям:
Ребята, верните пожалуйста семейные фотки, это наша память. Я готов заплатить 50 000 тенге.
Сам ноутбук и диски, золото и все ценности можете оставить себе, верните только фотки.
Мой телефон: 8-778-829-5701
почта foto3710@bk.ru
От: читатель
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В среднем по 6 комментариев на материал.
Фотки действительно годные, особенно твоей жены, и поэтому 50000 слишком мало. Нас трое — давай каждому?
gotta
01 марта, 2017 в 15:09
Попался ворюга, мы тебя через спутник вычеслим или аи пи адресу
Vas
01 марта, 2017 в 15:45
Эй, ты знаешь с кем ты разговариваешь?
gotta
01 марта, 2017 в 16:02
Кто ты?
Vas
01 марта, 2017 в 18:28
Кстати, дам совет для всех, особо ценную информацию есть смысл продублировать на ДВД диски. И для подстраховки, можно ее закинуть еще и в какое нибудь облачное хранилище!
Ушлепок
01 марта, 2017 в 15:34
Ты забыл про архив сайта ДВД, там твои видео хранятся вечно.
gotta
01 марта, 2017 в 16:21
Извини, ты похоже это и имел ввиду)))
gotta
01 марта, 2017 в 16:29
Злые вы. И советы топикстартеру ни к чему уже в данный момент. Сочувствую. Надеюсь, Вам всё вернут
Мистер очевидность
01 марта, 2017 в 17:10