ПОХИЩЕН НОУТБУК, ВЕРНИТЕ ФОТКИ.

Обращаюсь к похитителям.

В период с 14 по 20 февраля из квартиры в районе 32го квартала был похищен ноутбук Toshiba и 2 переносных диска c информацией.

Я сейчас обращаюсь к похитителям:

Ребята, верните пожалуйста семейные фотки, это наша память. Я готов заплатить 50 000 тенге.

Сам ноутбук и диски, золото и все ценности можете оставить себе, верните только фотки.

Мой телефон: 8-778-829-5701

почта foto3710@bk.ru

От: читатель