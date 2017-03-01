Карагандинцы сбили 22 светофора

И заплатили за их восстановление более 8 миллионов тенге

Водители-карагандинцы в прошлом году сбили 22 светофора и больше двух десятков дорожных знаков. На их восстановление денег в бюджете нет. Поэтому местным властям приходится взыскивать материальный ущерб в виновников аварий.

— За 2016 год ущерб от наезда на светофорные объекты и дорожные знаки составил 12 миллионов 205 тысяч тенге, — сообщил сегодня на сессии городского маслихата заместитель акима Караганды Сабит Оспанов. – Из них виновниками ДТП оплачено 8 миллионов 712 тысяч тенге. Причем 3 миллиона 942 тысяч тенге взыскано в судебном порядке. Аналогичная работа проводится по сбитым опорам освещения и перильным ограждениям.

Вместе с тем чиновник рассказал о ситуации с безопасностью дорожного движения. В январе и феврале нынешнего года в Караганде произошло 12 аварий, в которых пострадало 14 человек. А вот в 2016 году у нас случилось 4175 ДТП, в 257 из которых пострадали люди. В этих авариях погибло 38 человек и 262 получили ранения различной степени тяжести. Замакима города отметил, что по сравнению с 2015 годом аварий у нас стало меньше, а вот жертв – больше.

— Рост количества погибших на 46 процентов: с 26 до 38 человек, — сказал чиновник. – Хотелось бы отметить, что одной из причин роста погибших является увеличение скоростного режима автотранспорта, в связи с улучшением состояния улично-дорожной сети.