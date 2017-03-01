В разведку недр Карагандинской области вложено три миллиарда тенге

Привлекаются передовые технологии

За последние три года в разведку полезных ископаемых, залегающих на территории Карагандинской области, было вложено девять миллиардов тенге. Для изучения наших недр сегодня используется передовые технологии — высокопроизводительные буровые установки и микросейсмические зонды от мировых лидеров.

Об успехах национальной геологоразведочной компании рассказал сегодня председатель правления «Казгеологии» Галым Нуржанов на совещании, где обсуждалось будущее компаний, добывающих минералы в регионе. Нуржанов отметил, что к шахтерскому краю инвесторы проявляют особый интерес.

«Казахмыс» хочет вокруг Жезказгана и Балхаша провести геологические работы, — отметил Нуржанов. — Наши аксакалы писали о том, что по Жезказгану и Сатпаеву уменьшается минерально-сырьевая база. Мы сразу откликнулись. Все наши проекты, которые сейчас реализуются, находятся вокруг Балхаша, Жезказгана. Я думаю, потенциал Карагандинской области еще очень большой. Мы всегда рады здесь работать».

Для удобства инвесторов в ближайшее время планируется построить современную лабораторию, исследования которой будут признавать на международном уровне. Это будет коммерческая геохимическая лаборатория. Планируется строительство зданий, поставка всех необходимых реагентов. Возможно, ALS примет участие в проекте по созданию современного кернохранилища. В развитых горнодобывающих странах, на которые равняется Казахстан, сохранение образцов горной породы и информации, получаемой в процессе изучения этого материала, считается задачей государственной важности.

«ALS — компания №1 в мире по запуску лабораторий, — пояснил выступающий. — Если все пройдет нормально, планируем уже начать строительство лаборатории. Вы знаете, многие наши инвесторы жалуются на то, что в Казахстане нет лаборатории международной сертификации. Поэтому стараются вывозить керны (образцы). Они же привлекают деньги к проектам. А многие финансовые институты не дают финансирование, потому что не доверяют данным наших лабораторий, у которых нет международного стандарта качества».