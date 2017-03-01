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Главная идея — популяризировать рабочие профессии
Ежегодно студенты колледжей со всего Казахстана участвуют в конкурсе «Worldskills Kazakhstan». За звание лучшего соревнуются будущие строители, слесари, повары, маляры и парикмахеры. Победители региональных этапов отправятся на республиканский.
Главная идея международного движения «Worldskills» популяризировать рабочие профессии, повысить их статус и стандарты. В этом году конкурс проводят с 1 по 31 марта, участие примут 117 человек в 11 номинациях.
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