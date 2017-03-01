Куда пожаловаться на ресторан?

Добрый день! Подскажите куда пожаловаться на ресторан ZIRA который недавно открылся на Н. Абдирова 17/2. На их территории — за забором установлена какая то газовая установка, газом воняет просто нереально. А когда приезжает машина заправщик то даже пластиковые окна не спасают… Если есть утечка — то и до трагедии недалеко….

От: Mot