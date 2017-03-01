Владелец теплой остановки отреагировал на народную новость

Он отремонтировал доводчик

Карагандинская теплая остановка снова приобрела свой статус. Ее владелец отреагировал на нашу народную новость. Сегодня, 1 марта, он отремонтировал доводчик, благодаря которому дверь плотно закрывалась. Об этом нам сообщили в акимате Караганды. Вместе с тем власти просят карагандинцев не дергать дверь, входя в теплый павильон. Доводчик ломается, потому что горожане по привычке закрывают ее за собой. Этого делать не надо. Доводчик сам закроет за вами дверь.