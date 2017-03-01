В Казахстане в марте ожидается холодная погода с осадками

Начнется первый весенний месяц с достаточно прохладной погоды

Синоптики рассказали о том, какая погода ожидает казахстанцев в марте. Согласно прогнозу, первый месяц весны будет прохладным и щедрым на осадки и туманы, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Согласно долгосрочному прогнозу, в первой половине второй и третьей декады месяца с выносом теплых воздушных масс с районов Средней Азии ожидается повышение температуры воздуха днем: в северной половине 5-13 тепла, в южной половине 13-23 тепла.

А во второй половине второй и третьей декады марта с вторжением холодных воздушных масс будет преобладать холодная с осадками погода.

Средняя за месяц температура воздуха ожидается выше нормы на 1-2 градуса С, лишь в горных и предгорных районах Южно-Казахстанской, Жамбылской и Алматинской областях – около нормы.

Месячное количество осадков предполагается около нормы в Атырауской, Мангистауской, Кызылординской, на большей части Западно-Казахстанской, Актюбинской, Карагандинской, Южно-Казахстанской и Жамбылской областях, больше нормы – на остальной территории республики.

Начнется первый весенний месяц с достаточно прохладной погоды, что будет обусловлено с вторжением холодного антициклона.

Температурный фон составит:

на западе — ночью 0-5 мороза, днем 0-8 тепла;

на севере и в центре — ночью 7-15 мороза,

на востоке страны — ночью до 20 мороза, днем 0-5 мороза;

на юге страны — при обострении фронтальных разделов пройдут осадки, в горных и предгорных районах местами сильные, с понижением температуры воздуха ночью до 3-13 мороза, днем до 2 мороза — 3 тепла.

Затем с прохождением активного циклона с запада на восток ожидается неустойчивая погода: осадки -преимущественно снег в северных регионах, в виде дождя и мокрого снега на остальной территории республики, усиление западного ветра, гололедица, туманы.

В период 9-10 марта с вторжением очередного антициклона погода стабилизируется, но с понижением температуры на севере, востоке и в центре страны ночью до 10-20 мороза, на западе, юге и юго-востоке ночью до 3-13 мороза.