В целях снижения нагрузки на медицинский персонал и времени при наличии автоматизированного рабочего места в медицинских организациях страны, минздравом РК на 22% сокращена отчетная документация, передает BNews.kz.

В этой связи министром здравоохранения РК 22 февраля 2017 года издан приказ за №31 «Об утверждении форм, предназначенных для сбора административных данных субъектов здравоохранения». Данным нормативным правовым документом внесены изменения в приказ № 128 от 6 марта 2013 года.