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В целях снижения нагрузки
В целях снижения нагрузки на медицинский персонал и времени при наличии автоматизированного рабочего места в медицинских организациях страны, минздравом РК на 22% сокращена отчетная документация, передает BNews.kz.
В этой связи министром здравоохранения РК 22 февраля 2017 года издан приказ за №31 «Об утверждении форм, предназначенных для сбора административных данных субъектов здравоохранения». Данным нормативным правовым документом внесены изменения в приказ № 128 от 6 марта 2013 года.
«Изменения касаются таких форм, как отчеты о количестве проведенных телемедицинских консультаций и сеансов видеоконференцсвязи, о больных и заболеваниях злокачественными новообразованиями; о сети и деятельности организаций здравоохранения; о медицинских и фармацевтических кадрах и др», — поясняет пресс-служба министерства.
Приказ был согласован с комитетом статистики министерства национальной экономики РК, управлениями здравоохранения областей, г.г. Астана и Алматы, Общественным советом по вопросам здравоохранения и социального развития, НПП РК «Атамекен», профессиональными медицинскими и фармацевтическими ассоциациями, подведомственными организациями МЗ РК.
Напомним, эти меры направлены на оптимизацию форм учетной и отчетной документации в соответствии с кодексом РК «О здоровье народа и системе здравоохранения» и приведение национальной системы статистической отчетности в областиздравоохранения в соответствие с международными стандартами в рамках реализации госпрограммы «Денсаулық».
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