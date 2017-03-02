После скандала с кондуктором подросток попал в реанимацию

«Я не буду молча сидеть»

В Караганде кондуктор 145-го маршрута устроила скандал, после чего один из пассажиров был госпитализирован. Кондуктор заподозрила, что 16-летний студент колледжа пытается ее перехитрить, проехав зайцем. Дело в том, что подросток предъявил социальный проездной билет, который обычно показывают пенсионеры. За это женщина выгнала мальчика из автобуса на мороз. Однако студент никого не обманывал, проездной ему выдали как инвалиду: подросток страдает сахарным диабетом. От пережитого унижения студенту стало плохо. Он попал в реанимацию. Родственники потребовали наказать кондуктора.

Пока ребенок лежал в больнице, его семья провела собственное расследование. Потом отец и мать пришли в автопарк №3. Там изучили обстоятельства этого инцидента и решили отказаться от услуг кондуктора. Теперь этот кондуктор доказывает, что с ней обошлись несправедливо.

Гульнара Балтабаева 20 лет продавала карагандинцам билеты. А теперь, оставшись без работы, пришла искать правду в газету. Кондуктор утверждает, что ее с кем-то перепутали. Вот, что она рассказала нашему корреспонденту:

— Многие водители предпочитают работать именно со мной. Знают, что я человек ответственный, чистый на руку. Да, я бываю скандальной. Но я все свои моменты знаю: могу пьяного высадить. Или могу с бабушкой поругаться, бывает. Бабушки — особая категория пассажиров, вы понимаете. Однажды мы трезвого парня, который нецензурно выражался, всем автобусом дружно высадили. Но вот детей я не трогаю. Разве можно высадить дите? Я сама была маленькая. Бывает, ребенок встанет, пирожок жует, а денег на проезд уже нет – потратил на этот самый пирожок. Что поделать? Бесплатно везу.

— А когда у вас произошел последний конфликт с пассажиром?

— 7 февраля. Это я знаю из жалобы, которую мне показали в автопарке на комиссии. Устроили суд Линча! Просто козла отпущения нашли. Самого мальчика не было. Только его родители. Накануне этого разбирательства я ночь не спала: все думала, где и как я могла кого-то высадить. Но так ничего и не вспомнила. А когда на комиссии мать мальчика начала рассказывать, будто это я забрала социальный, у меня нервы сдали. Я просто сорвалась. Сказала, что такого не было. Развернулась и ушла. Я в полной прострации. Вообще ничего не понимаю. Ходила к генеральному. Он ответил, что решения комиссии отменить не может. Упрекнул меня: мол, вы столько лет работаете и срываетесь, как же вы тогда себя в автобусе ведете?

— Вы сорвались на комиссии?

— Уже после, когда мы вышли и вместе ждали автобус. Я стояла и кричала на всю остановку. У меня внутри все кипело.

Мы связались с Салимой Смагуловой – матерью страдающего диабетом подростка. Она тоже возмущена. И нисколько не сомневается: в том, что состояние ее ребенка резко ухудшилось, виновата именно Гульнара Балтабаева.

— Сын у меня невысокого роста, — рассказала женщина. — Не скажешь, что ему 16 лет. Жить с его диагнозом непросто. Каждый день колоть инсулин по восемь раз – это ужас. Кто-то понимает, кто-то — нет. Кому социальный проездной дают? Не только пенсионерам, но и инвалидам. Кондуктор должна была это знать. Но она отобрала документ. Сказала, что он недействительный. Как недействительный, если мы прошли ВТЭК?! Когда сына вышвырнули, с остановки он позвонил мне: ему плохо стало. Я сразу позвонила дочери. Она сорвалась с работы. Привезла сына домой. У него сахар повысился. Он едва в кому не впал. Давление 140 на 90. И это все из-за кондуктора!

— Но как вы поняли, кто именно высадил вашего сына?

— Ему же не два года, не пять лет! По его описанию я сразу узнала эту женщину. Я ее постоянно вижу: часто езжу в Пришахтинск. Поэтому мы с дочерью поехали на автостанцию, откуда в тот день уезжал сын. И в то же время – в 14.30 — зашли в тот же зеленый автобус. Дочка зашла спереди, я – сзади. Кондуктора не было. Мы поехали до «Буратино». На третьей остановке зашла кондуктор. Я сразу ее сфотографировала. В больнице показала сыну. Он ее узнал. Вы думаете, что он врет? Сын рассказал, что все другие пассажиры за него стояли. Предлагали заплатить. Но она его все равно вышвырнула. Зачем так делать? До того у нас уже был похожий случай. Кондуктор стал выговаривать: такой маленький, откуда взял социальный? Когда ему объяснили, кондуктор сразу извинился. Разве нельзя было так же сделать? Я не буду молча сидеть! Я дальше пойду — на телевидение! Я добьюсь, чтобы она извинилась. В тот день на улице был мороз. А если бы он упал? А если бы умер? Что бы я тогда делала?

К счастью, сейчас с ребенком Салимы Жанатовны все хорошо. Из больница его выписали. Он снова ездит на учебу.

Кто в данной ситуации прав, а кто ошибается, редакции судить сложно. Но, возможно, после публикации этого материала, найдутся свидетели скандала, случившегося 7 февраля в 145 автобусе, и прояснят ситуацию.