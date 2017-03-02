От купания в такой воде у людей появляется сыпь

Здравствуйте, уважаемая редакция «НВ»! Хотелось бы через вашу газету обратиться к властям города. Почему уже второй год горячая вода в городе имеет дурной запах канализации, пахнет фекалиями, сероводородом и мочой? Конечно, не многие знают, что горячую воду производят из сточных вод. Но вы хотя бы проконтролируйте, чтобы монополисты хорошо ее очищали, фильтровали и обеззараживали. Ибо от купания в такой воде у людей появляется сыпь. А если помыть посуду в такой вонючей воде, то суп в кастрюле скисает даже в холодильнике.

Конечно, у богатых в ваннах и на кухнях стоят электротитаны. Но не всем по карману покупать их и оплачивать большие счета за электроэнергию. Да и электроразводки в щитовых не выдерживают нагрузок.

P.S. Также хотелось узнать, почему на автобусных остановках нет табличек с номерами автобусов, которые останавливаются на этой остановке, и названия самих этих остановок. Приезжим трудно ориентироваться.

Алибек Мунаев

