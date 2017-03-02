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Здравствуйте, уважаемая редакция «НВ»! Хотелось бы через вашу газету обратиться к властям города. Почему уже второй год горячая вода в городе имеет дурной запах канализации, пахнет фекалиями, сероводородом и мочой? Конечно, не многие знают, что горячую воду производят из сточных вод. Но вы хотя бы проконтролируйте, чтобы монополисты хорошо ее очищали, фильтровали и обеззараживали. Ибо от купания в такой воде у людей появляется сыпь. А если помыть посуду в такой вонючей воде, то суп в кастрюле скисает даже в холодильнике.
Конечно, у богатых в ваннах и на кухнях стоят электротитаны. Но не всем по карману покупать их и оплачивать большие счета за электроэнергию. Да и электроразводки в щитовых не выдерживают нагрузок.
P.S. Также хотелось узнать, почему на автобусных остановках нет табличек с номерами автобусов, которые останавливаются на этой остановке, и названия самих этих остановок. Приезжим трудно ориентироваться.
Алибек Мунаев
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«Новый вестник» может провести независимую экспертизу качества горячей воды, типа журналистское расследование, или это сложно (невозможно)?
cinic
02 марта, 2017 в 10:25
— а правда, что лев может съесть пуд мяса?
— Съест то то он съест, да кто ж ему даст?
интервью с работником зоопарка
(с)
02 марта, 2017 в 10:49
«не многие знают, что горячую воду производят из сточных вод»
Откуда вы такие д….ы беретесь? Какую нибудь ахинею словят в свой мозг и носятся с ней, как курицы с яйцами.
Очистные сооружения канализации в Караганде расположены за Михайловкой, сброс очищенных стоков осуществляется в р.Сокур. Чтобы этой водой питать горячее водоснабжение это их надо на ТЭЦ перекачивать на другой, дальний конец города, еще одна серьезная система трубопроводов нужна.
Александр
02 марта, 2017 в 10:51
Купи титан — побудь в шкуре богача)))))
А если честно, то вода реально вонючая!!!! Раньше такого небыло.
Караганда
02 марта, 2017 в 11:16
Вам титан явно не по карману.
А если бы он у вас был — вы бы с удивлением обнаружили, что… горячая вода из титана вам обходится практически по той же цене, что и централизованная.
Вот такой вот парадокс.
KO
02 марта, 2017 в 12:49
Статья как бы мягко и ненавязчиво намекает — ну купи титан, почувствуй себя человеком! Обеспеченным, респектабельным человеком!
Ильдар Репкин
02 марта, 2017 в 11:50
Уважаемый Алибек вы возьмите бумашку и ручку можно карандаж
И выполните простые матиматические расчеты
И Вы увидете что купить электротитан и отказаться от горячей воды на много дешевле и выгодней
1-Вы будете экономить на чае питие так как воду в электро чайнике с 80° до 100° дешевле
скипитить
2-Теплая вода у Вас будет стабильно и зависить от двух факторов наличии холодной воды и электричества
Лично у меня после установки электро титана оплата за коммуналку сократилась на 2500
После установки лед ламп экономия стала еще существеней
vas
02 марта, 2017 в 12:18
В данном случае vas прав.
Правда я не экономлю на воде для чая — для кипятка у меня термопот на 4 литра. Устал чайники менять — а термопот уже много лет служит.
KO
02 марта, 2017 в 12:51