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Он надеется, что достопримечательность станет визитной карточкой Караганды
Бизнесмен из Караганды Денис Животовский купил у аэропорта «Сарыарка» списанный самолет Ту-154. У предпринимателя есть грандиозная идея сделать из фюзеляжа воздушного судна популярное и интересное место для горожан.
В детстве Денис Животовский стал свидетелем кощунственного зрелища — «кладбища» старых самолетов. Вышедшие из строя и видавшие виды воздушные суда гнили и ржавели под проливными дождями и палящим солнцем Тараза. Это зрелище на всю жизнь осталось в памяти будущего строителя. Тогда он мечтал о том, чтобы раскуроченные самолеты вдруг как по волшебству обрели вторую жизнь.
-Ребенком я был вместе с родителями в аэропорту Тараза. Неподалеку от аэропорта лежали корпуса, фюзеляжи исковерканных самолетов. Такое ощущения, что они были разбиты, — вспоминает Денис Животовский. — Если ты строитель в душе, то это, наверное, идет из самого детства. Шалаши, дома на дереве.. Еще тогда у меня родилась эта мысль — почему списанные самолеты потом как-то не используют?
Прошли годы. Денис вырос. Стал успешным бизнесменом. На какое-то время детская мечта была забыта. Но несколько лет назад на трассе между двумя российским городами Липецком и Воронежом он увидел необычное заведение. Около кафе стоял Ан-24. Это место Денис прозвал магнитом. Так как непланирующие остановку путники, вдруг притормаживали и спешили посмотреть на необычную достопримечательность.
— Ан-24 выполнял роль своеобразного магнита, — продолжает рассказывать Денис. — Он притягивал к себе людей. Люди останавливались, фотографировались на его фоне. Потом заходили в кафе. Когда бы я не проезжал мимо, у самолета всегда толпились люди, а у кафе стояли машины. И вот тогда-то я вспомнил свою детскую мечту. Это место мне напомнило о ней. А у меня такой характер, если я что-то задумал, то у меня это получается. Я себе поставил цель.
Денис вновь вспомнил о своей детской мечте и пришел к выводу, что Караганде бы не помешало подобное заведение. Животовский периодически стал просматривать частные объявления. Наткнулся на специальную рубрику на известном сайте OLX.
-Есть такая категория, где продаются воздушные судна. Самолет продавал наш аэропорт. Сначала он стоил дороже. Потом аэропорт смог продать кому-то двигатели. И он стал для меня по доступной цене, — говорит бизнесмен.
Денис решил скромно умолчать о сумме, в которую ему обошелся Ту-154.
Покупка случилась еще полгода назад. Животовский благодарен руководству «Сарыарки» за то, что они помогли ему исполнить мечту, а не отправили корпус на переплавку. Известно, что самолет списали еще 10 лет назад. Все эти годы он терпеливо ждал нового хозяина. Четыре месяца после покупки судно стояло в аэропорту. А два месяца назад команда предпринимателя стала готовить его к транспортировке.
-Это было сложно потому, что все работы шли на открытом воздухе на морозе, — говорит Денис. — Мы снимали стабилизатор, крылья и нос. Когда самолет был готов, мы разработали схему его транспортировки. Наняли фирму, которая занимается негабаритными грузами. Проехали маленький участок от аэропорта до той точки на трассе, где он будет стоять. Ту-154 – не первый самолет, который перевезли по автомобильной дороге. Это обыденное дело. Нас сопровождали полицейские машины.
Позже горожане, непривыкшие к таким событиям, как транспортировка самолета, живо обсуждали видео, попавшее в сеть. Самолет перевезли на десять километров — туда, где будет располагаться заведение. Точное место владелец Ту-154 пока не называет. Говорит только то, что достопримечательность появится в течении года в черте города вблизи алматинской трассы.
-Сейчас самолет находится под охраной. В 300 метрах от того места, где появится ресторан. Пока мы занимаемся рабочим проектом, — говорит бизнесмен.
К покупке бизнесмен относится с особой бережностью и трепетом. Он намерен сохранить нынешний облик самолета. Животовский уже тщательно продумал концепцию заведения. На трассе планируется построить одноэтажное круглое здание. В подвале будет располагаться кухня, а на первом этаже будет ресторан. А уже на крыше здания установят сам самолет. Предприниматель говорит, что это будет не просто ресторан, а к тому же еще и музей. Особое место, конечно, будет занимать кабина пилотов. Внутри кабины сохранят все в нынешнем виде и будут устраивать что-то вроде экскурсий.
-За штурвалом будут сидеть пилоты, которые будут рассказывать о приборах, объявлять взлет и посадку. Я думаю, молодые люди, увидя панель, потянутся к авиации, — рассуждает карагандинец. — У мальчишек после посещения заведения обязательно отложиться любовь к авиации. Будет создаваться имитация полета. Официанты будут выполнять роль борт-проводников — встречать и провожать «пассажиров». В самом салоне будут вип-кабинки, где можно будет отлично провести время.
Помимо того, что Денис Животовский бережно относится к корпусу, еще он уважает историю этого лайнера. Известно, это воздушное судно было построено в 1982 году. За годы службы этот Ту-154 облетал весь свет. На его борту побывала чуть ли не половина жителей Караганды и Темиртау. Неоднократно на этом самолете летал даже президент. А потом на его борту снимали эпизоды фильма о нем.
-Я хочу организовать мини-музей с информационными стендами о главном конструкторе самолета — Туполеве. Рассказать о всех экипажах, которые летали на этом самолете. Мы уже познакомились с сыном одного из пилотов, со стюардессой, которая пролетала на нем 20 лет. Хотим рассказать об этих людях.
Бизнесмен планирует воплотить свою идею в жизнь в течении года. Денис Животовский надеется, что в будущем новая достопримечательность станет одной из визитных карточек Караганды.
Справка
Необычные идеи для ресторанов по всему миру
Ресторан-самолет в Китае
В прошлом году в китайском городе Ухань уже открыли ресторан-самолет. На входе в заведение клиентов ждет регистрация и выдача билетов. Внутри посетителей встречают стюардессы. Создатели ресторана принципиально сохранили дух авиапутешествий. К примеру, дизайнеры не стали убирать багажные полки. Теперь они используются как места для хранения вещей «пассажиров». Клиентов обслуживают официанты в форме борт-проводников. Владелец решил сделать из самолета ресторан после посещения шведского самолета-отеля.
Ресторан под водой на Мальдивах
Ресторан, расположенный под водой на уровне 16 футов, находится на Мальдивах. Посетители сие чуда могут ужинать и наблюдать за обителями морской пучины. Число гостей ограничено так как ресторан рассчитан на всего на 14 персон. Входом служит винтовая лестница вниз с одного из причалов.
Ресторан в снежной пещере в Финляндии
Ресторан-снежная пещера обустроен в одном из городов Финляндии. Он перестраивается каждую зиму и доступен только в зимние месяцы. В заведении поддерживается постоянная около минус 5 градусов.
Ресторан у водопада на Филиппинах
Это необычное заведение находится около водопада Лабассин на Филиппинах. Гости располагаются за бамбуковыми столами, а их ноги омывают воды водопада.
После трапезы гости могут окунуться в воду или устроить себе что-то вроде струйного массажа.
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Посетители оставили 193733 комментариев.
В среднем по 6 комментариев на материал.
Искренне завидую осуществлению такой воздушной мечты
Что может ещё двигать нашу обыденную жизнь полет фантазии
Муса
02 марта, 2017 в 09:35
Бизнесмену желаю удачи!!! Надеюсь в скором времени смогу посетить это заведение.
Спиро Хетович
02 марта, 2017 в 09:55
Попытка номер 2. Несколько лет назад вывозили один самолет, так он в степи застрял. Особо активные поснимали с него все, что можно. И что стало с ним теперь? Неизвестно
Мистер очевидность
02 марта, 2017 в 10:11
Я думал, что у меня уже дежавю!
Горожанин
02 марта, 2017 в 10:58
почему неизвестно? постоял и сгорел
Коркин
02 марта, 2017 в 12:15
Этого бизнесмена надо оштрафовать за что-нибудь!
орорро
02 марта, 2017 в 11:16
его же со всем оперением перевозили.а написано что снимали крылья хвост и нос
курим бонд
02 марта, 2017 в 11:18
Ресторан это осень нужное и востребованое предприятие, не знаю где в этом самолете музей разместят, но где нибудь в хвосте ещё ломбард надо приткнуть обязательно!
Классная идея, сколько запросов клиентов удовлетворить можно! Официантка — «стюардесса по имени Жанна». Если вокруг насадить ёлочек, то «под крылом самолёта о чём то поёт зеленое море тайги». Столько вариантов!
Ильдар Репкин
02 марта, 2017 в 11:44