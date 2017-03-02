Карагандинский бизнесмен купил у нашего аэропорта Ту-154, чтобы построить ресторан и музей (фото)

Он надеется, что достопримечательность станет визитной карточкой Караганды

Бизнесмен из Караганды Денис Животовский купил у аэропорта «Сарыарка» списанный самолет Ту-154. У предпринимателя есть грандиозная идея сделать из фюзеляжа воздушного судна популярное и интересное место для горожан.

В детстве Денис Животовский стал свидетелем кощунственного зрелища — «кладбища» старых самолетов. Вышедшие из строя и видавшие виды воздушные суда гнили и ржавели под проливными дождями и палящим солнцем Тараза. Это зрелище на всю жизнь осталось в памяти будущего строителя. Тогда он мечтал о том, чтобы раскуроченные самолеты вдруг как по волшебству обрели вторую жизнь.

-Ребенком я был вместе с родителями в аэропорту Тараза. Неподалеку от аэропорта лежали корпуса, фюзеляжи исковерканных самолетов. Такое ощущения, что они были разбиты, — вспоминает Денис Животовский. — Если ты строитель в душе, то это, наверное, идет из самого детства. Шалаши, дома на дереве.. Еще тогда у меня родилась эта мысль — почему списанные самолеты потом как-то не используют?

Прошли годы. Денис вырос. Стал успешным бизнесменом. На какое-то время детская мечта была забыта. Но несколько лет назад на трассе между двумя российским городами Липецком и Воронежом он увидел необычное заведение. Около кафе стоял Ан-24. Это место Денис прозвал магнитом. Так как непланирующие остановку путники, вдруг притормаживали и спешили посмотреть на необычную достопримечательность.

— Ан-24 выполнял роль своеобразного магнита, — продолжает рассказывать Денис. — Он притягивал к себе людей. Люди останавливались, фотографировались на его фоне. Потом заходили в кафе. Когда бы я не проезжал мимо, у самолета всегда толпились люди, а у кафе стояли машины. И вот тогда-то я вспомнил свою детскую мечту. Это место мне напомнило о ней. А у меня такой характер, если я что-то задумал, то у меня это получается. Я себе поставил цель.

Денис вновь вспомнил о своей детской мечте и пришел к выводу, что Караганде бы не помешало подобное заведение. Животовский периодически стал просматривать частные объявления. Наткнулся на специальную рубрику на известном сайте OLX.

-Есть такая категория, где продаются воздушные судна. Самолет продавал наш аэропорт. Сначала он стоил дороже. Потом аэропорт смог продать кому-то двигатели. И он стал для меня по доступной цене, — говорит бизнесмен.

Денис решил скромно умолчать о сумме, в которую ему обошелся Ту-154.

Покупка случилась еще полгода назад. Животовский благодарен руководству «Сарыарки» за то, что они помогли ему исполнить мечту, а не отправили корпус на переплавку. Известно, что самолет списали еще 10 лет назад. Все эти годы он терпеливо ждал нового хозяина. Четыре месяца после покупки судно стояло в аэропорту. А два месяца назад команда предпринимателя стала готовить его к транспортировке.

-Это было сложно потому, что все работы шли на открытом воздухе на морозе, — говорит Денис. — Мы снимали стабилизатор, крылья и нос. Когда самолет был готов, мы разработали схему его транспортировки. Наняли фирму, которая занимается негабаритными грузами. Проехали маленький участок от аэропорта до той точки на трассе, где он будет стоять. Ту-154 – не первый самолет, который перевезли по автомобильной дороге. Это обыденное дело. Нас сопровождали полицейские машины.

Позже горожане, непривыкшие к таким событиям, как транспортировка самолета, живо обсуждали видео, попавшее в сеть. Самолет перевезли на десять километров — туда, где будет располагаться заведение. Точное место владелец Ту-154 пока не называет. Говорит только то, что достопримечательность появится в течении года в черте города вблизи алматинской трассы.

-Сейчас самолет находится под охраной. В 300 метрах от того места, где появится ресторан. Пока мы занимаемся рабочим проектом, — говорит бизнесмен.

К покупке бизнесмен относится с особой бережностью и трепетом. Он намерен сохранить нынешний облик самолета. Животовский уже тщательно продумал концепцию заведения. На трассе планируется построить одноэтажное круглое здание. В подвале будет располагаться кухня, а на первом этаже будет ресторан. А уже на крыше здания установят сам самолет. Предприниматель говорит, что это будет не просто ресторан, а к тому же еще и музей. Особое место, конечно, будет занимать кабина пилотов. Внутри кабины сохранят все в нынешнем виде и будут устраивать что-то вроде экскурсий.

-За штурвалом будут сидеть пилоты, которые будут рассказывать о приборах, объявлять взлет и посадку. Я думаю, молодые люди, увидя панель, потянутся к авиации, — рассуждает карагандинец. — У мальчишек после посещения заведения обязательно отложиться любовь к авиации. Будет создаваться имитация полета. Официанты будут выполнять роль борт-проводников — встречать и провожать «пассажиров». В самом салоне будут вип-кабинки, где можно будет отлично провести время.

Помимо того, что Денис Животовский бережно относится к корпусу, еще он уважает историю этого лайнера. Известно, это воздушное судно было построено в 1982 году. За годы службы этот Ту-154 облетал весь свет. На его борту побывала чуть ли не половина жителей Караганды и Темиртау. Неоднократно на этом самолете летал даже президент. А потом на его борту снимали эпизоды фильма о нем.

-Я хочу организовать мини-музей с информационными стендами о главном конструкторе самолета — Туполеве. Рассказать о всех экипажах, которые летали на этом самолете. Мы уже познакомились с сыном одного из пилотов, со стюардессой, которая пролетала на нем 20 лет. Хотим рассказать об этих людях.

Бизнесмен планирует воплотить свою идею в жизнь в течении года. Денис Животовский надеется, что в будущем новая достопримечательность станет одной из визитных карточек Караганды.