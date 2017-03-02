Экс-начальник отдела районной прокуратуры Караганды оспаривает свое увольнение

Он лишился должности из-за того, что в нетрезвом виде сел за руль и попался дорожным полицейским

Бывший начальник отдела по надзору за законностью досудебной стадии уголовного процесса прокуратуры Октябрьского района Караганды оспаривает приказ о своем увольнении. Он лишился работы, совершив правонарушение, дискредитирующее органы прокуратуры. А именно, сел за руль в нетрезвом виде и попался сотрудникам дорожной полиции.

То самое правонарушение произошло в апреле 2016 года. Тогда еще начальник отдела районной прокуратуры в третьем часу ночи сел за руль «Тойоты Прадо» в нетрезвом виде. Он ехал из ресторана «Ариста», где гулял на свадьбе друга. На проспекте Республики, возле автозаправки «Седа», его остановили сотрудники дорожной полиции. Позже они рассказали, что почувствовали запах алкоголя, когда водитель внедорожника открыл окно. В связи с этим они доставили работника прокуратуры на медосвидетельствование. При этом водитель уверял, что пил только кумыс. Экспертиза показала легкую степень опьянения.

На сотрудника прокуратуры составили административный протокол, а потом передали его в суд. Он признал водителя виновным и наказал лишением водительский прав на один год. Это постановление административного суда и стало причиной для служебного расследования, а позже – увольнения. В итоге прокурор области Аскар Секишев вынес приказ о наложении на начальника отдела райпрокуратуры дисциплинарного взыскания в виде увольнения. В документе содержалась формулировка «за совершение проступка, дискредитирующего органы прокуратуры и нарушение служебной дисциплины».

Однако уволенный сотрудник районной прокуратуры с приказом не согласился и попробовал восстановиться на работе через суд. Причем несколько раз. Первое решение суда района имени Казыбек би №2 было не в пользу экс-начальника отдела райпрокуратуры. Оно прошло через апелляционную инстанцию, которая оставила решение в силе.

Однако на этом экс-сотрудник прокуратуры не остановился. Он снова обратился в тот же суд. Но в этот раз потребовал исключить из приказа формулировку «подпункт 7) пункта 2 статьи 56, а также подпункт 13) пункта 1 статьи 80 Закона Республики Казахстан «О правоохранительной службе» от 6 января 2011 года», поскольку она не соответствуют обстоятельствам происшедшего и избыточно вменены. Однако суд не стал рассматривать этот иск, поскольку, по сути, он дублирует предыдущий. А по нему есть решение, вступившее в законную силу.

«Подпункт 7) пункта 2 статьи 56 Закона Республики Казахстан «О правоохранительной службе» гласит: «За неисполнение или ненадлежащее исполнение служебных обязанностей на сотрудников могут налагаться следующие виды взысканий: увольнение из правоохранительного органа», — сказано в определении районного суда от 17 января 2017 года. – Подпункт 13 пункта 1 статьи 80 Закона Республики Казахстан «О правоохранительной службе» гласит: «Сотрудники увольняются по следующим основаниям: за совершение проступка, дискредитирующего правоохранительный орган». Ранее истец обращался в суд с иском к прокуратуре Карагандинской области о признании незаконными заключения служебного расследования, решение дисциплинарной комиссии, приказа, о восстановлении на работе и выплате утраченного денежного довольствия за время вынужденного прогула… Решением районного суда №2 Казыбекбийского района города Караганды от 16.09.2016 года ему в иске отказано в полном объеме. Постановлением судебной коллегии по гражданским делам Карагандинского областного суда от 27.12.2016 года оно оставлено без изменения».

Экс-сотрудника прокуратуры такое определение не устроило. Сейчас он обжалует его в Карагандинском областном суде.