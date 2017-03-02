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18 балхашских школ отныне находятся под охраной частных фирм. Секьюрити оснастят спецоборудованием и тревожной кнопкой.
Специализированная служба безопасности с 1 марта приступила к дежурству в учебных заведениях Балхаша, пишет Informburo.kz.
Вход в школу теперь доступен только для учеников и педагогов. Чтобы нанять секьюрити для 18 городских школ, местный бюджет потратил 38 миллионов тенге. Фирму выбирали по тендеру.
Скоро у охранников появятся дубинки и рации, а в школах установят тревожные кнопки. На их закупку выделили дополнительно 4 млн тенге.
Все эти меры отдел образования проводит по государственной программе по противодействию экстремизму и терроризму, отмечает издание.
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Это до чего же мы дожили? От пионерских галстуков, от барабана и горна до дяденьки охранника с полицейской дубиной. ага… и Қош келдіңіздер над входом…
Ильдар Репкин
02 марта, 2017 в 11:26
Читаешь такие новости и радуешься!Если не секрет в тендерной документации з/п сотрудника охраны составляет наверное не меньше 90000 тн.,а график работы сутки трое?Потратить на тревожные кнопки для 18 школ 4000000? Нормальные такие цены,очередной распил денег под маркой «программы по противодействию экстремизму и терроризму»
AnDrEi
02 марта, 2017 в 13:00