Охранникам в балхашских школах раздадут дубинки и рации

18 балхашских школ отныне находятся под охраной частных фирм. Секьюрити оснастят спецоборудованием и тревожной кнопкой.

Специализированная служба безопасности с 1 марта приступила к дежурству в учебных заведениях Балхаша, пишет Informburo.kz.

Вход в школу теперь доступен только для учеников и педагогов. Чтобы нанять секьюрити для 18 городских школ, местный бюджет потратил 38 миллионов тенге. Фирму выбирали по тендеру.

Скоро у охранников появятся дубинки и рации, а в школах установят тревожные кнопки. На их закупку выделили дополнительно 4 млн тенге.

Все эти меры отдел образования проводит по государственной программе по противодействию экстремизму и терроризму, отмечает издание.