«Сарыарка» и «Торпедо» повели со счетом 3:1 в своих сериях плей-офф ВХЛ

Командам осталось одержать по одной победе для выхода в четвертьфинал.

Карагандинской «Сарыарке» и усть-каменогорскому «Торпедо» осталось одержать по одной победе для выхода в четвертьфинал Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), сообщает Vesti.kz.

В четвертом матче серии «Сарыарка» на выезде обыграла «Звезду» из подмосковного Чехова со счетом 3:2. По ходу матча хоккеисты «Сарыарки» уступали 0:2, но сумели отыграться, сравняв счет за несколько секунд до окончания третьего периода. Отличились Михаил Анисин (40-я минута) и Артур Сарваров (60). В дополнительном периоде, который команды играли до победного гола, победу казахстанской команде принес Олег Ломако (62).

Таким образом, «Сарыарка» повела в серии со «Звездой» со счетом 3:1

Хоккеисты «Торпедо» обыграли «Ижсталь» со счетом 2:1. В третьем периоде 20-летний форвард «Торпедо» Андрей Белозеров оформил дубль (43, 52). Хозяева сократили отрыв на 55-й минуте, но сравнять счет уже не успели. Счет в серии стал 3:1 в пользу «Торпедо».

Следующие матчи «Сарыарка» и «Торпедо» проведут на домашних аренах 4 марта.