Фанатам Головкина предложили принять участие в благотворительной акции

Боксер объявил о старте акции в своем аккаунте в Twitter.

Казахстанский боксер Геннадий Головкин объявил в своем аккаунте в Twitter о начале благотворительной акции. Фанаты смогут пожертвовать деньги на помощь детской больнице UCLA Mattel Children’s Hospital взамен на шанс выиграть VIP-пропуск на бой казахстанца с Дэниелом Джейкобсом, передает Today.kz.

Для участия в акции необходимо пожертвовать сумму от 10 до пяти тысяч долларов.

«Вы и ваш друг сможете увидеть бой Головкина и Джейкобса с VIP-мест, посетить финальную церемонию взвешивания, частную вечеринку НВО перед боем и пресс-конференцию после поединка. Обеспечиваются перелет в Нью-Йорк и размещение в четырехзвездочном отеле», — говорится на странице акции.