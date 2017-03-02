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Боксер объявил о старте акции в своем аккаунте в Twitter.
Казахстанский боксер Геннадий Головкин объявил в своем аккаунте в Twitter о начале благотворительной акции. Фанаты смогут пожертвовать деньги на помощь детской больнице UCLA Mattel Children’s Hospital взамен на шанс выиграть VIP-пропуск на бой казахстанца с Дэниелом Джейкобсом, передает Today.kz.
Для участия в акции необходимо пожертвовать сумму от 10 до пяти тысяч долларов.
«Вы и ваш друг сможете увидеть бой Головкина и Джейкобса с VIP-мест, посетить финальную церемонию взвешивания, частную вечеринку НВО перед боем и пресс-конференцию после поединка. Обеспечиваются перелет в Нью-Йорк и размещение в четырехзвездочном отеле», — говорится на странице акции.
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Тошнит уже от него, как и от Есентаевой. Хоть перестали про опу Кардашьян писать, и на этом спасибо))
Прохожий
02 марта, 2017 в 11:54
Человек живет, богатеет, развивается, делает добрые дела, рекламирует свою страну, вкладывает инвестиции в свою родину, а некоторые завидуют, вместо того чтоб хоть капельку делать то что он сделал
Данияр
02 марта, 2017 в 12:55
Человек живет, богатеет, развивается, делает добрые дела, рекламирует свою страну, вкладывает инвестиции в свою родину, а некоторые завидуют, вместо того чтоб хоть капельку делать то что он сделал
Руки прочь от Гены
Данияр
02 марта, 2017 в 12:57
Ну вот пусть и начнет с себя и своих близких родственников.
Благодетель наш.
Солнышко
02 марта, 2017 в 12:13
Прекрасно, но не очень понятно — почему сбор средств больнице в Лос-Анжелесе? Разве в карагандинских больницах уже всё хорошо? Про Африку и прочих можно даже и не говорить..
Александр
02 марта, 2017 в 13:05