Иностранцев обяжут добывать нефть в РК только совместно с казахстанцами

Об этом заявил министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев на коллегии ведомства.

Для участия в нефтяных проектах иностранным компаниям придётся создавать совместные предприятия с местными недропользователями. Новые требования к инвесторам распространяются на основные месторождения. Об этом сообщил министр энергетики РК Канат Бозумбаев, передаёт телеканал «Астана».

«Говорим крупным трём нашим недропользователям, которые являются операторами на Тенгизе, Кашагане и Карачаганаке. Мы говорим: «Западные компании больше подрядчиками не будут. Западные компании могут работать в нашей стране, создавая совместные предприятия с местным бизнесом», – подчеркнул Канат Бозумбаев.

По его словам, в ближайшие три года казахстанские нефтесервисные компании получат 12 млрд долларов от «Тенгиз-шевройл». Расширение проекта позволит создать не менее 20 тысяч рабочих мест. Общая же стоимость расширения тенгизского проекта может достичь 37 млрд долларов.

На заседании коллегии в министерстве энергетики Канат Бозумбаев также рассказал о планах по реализации нефтепродуктов через электронные торговые площадки.

«Мы предполагаем реализацию нефтепродуктов всех видов в ближайшие годы через электронные торговые площадки. Начинать мы хотим с реализации сжиженного газа», – сказал Канат Бозумбаев.

Соответствующие изменения подготовят до конца 2017 года и запустят механизм с 2018 года.