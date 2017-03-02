Сегодня в Караганде запустили новый автобус (схема)

Ему дали номер «50»

Сегодня, 2 марта, в Караганде запустили новый автобус. Ему дали номер «50» Он связывает микрорайон «Шахтерский», что находится в Майкудуке, с центром города и Михайловкой.

Новый автобус ездит по следующей схеме: «микрорайон Шахтерский – микрорайон Голубые пруды – Овощная база – Прокуратура – Страймарт – улица Гоголя – бульвар Мира – улица Воинов-Интернационалистов – ЦОН на улице Ержанова – Онкологический центр – улица Прогресса».

Отметим, что сейчас идет обкатка нового маршрута.