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Ему дали номер «50»
Сегодня, 2 марта, в Караганде запустили новый автобус. Ему дали номер «50» Он связывает микрорайон «Шахтерский», что находится в Майкудуке, с центром города и Михайловкой.
Новый автобус ездит по следующей схеме: «микрорайон Шахтерский – микрорайон Голубые пруды – Овощная база – Прокуратура – Страймарт – улица Гоголя – бульвар Мира – улица Воинов-Интернационалистов – ЦОН на улице Ержанова – Онкологический центр – улица Прогресса».
Отметим, что сейчас идет обкатка нового маршрута.
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Вместо бульвара надо было по Ленина пустить.
Горожанин
02 марта, 2017 в 12:18
И впрямь… Бульвар и так весь забит. А не пустили по Ленина потому, что там людей мало будет садиться и выходить. Чисто не выгодно экономически))))
Шемодан
02 марта, 2017 в 12:53
Больше маршрутов, хороших и разных…
Sake
02 марта, 2017 в 12:19
В прошлый четверг по Гоголя курсировала маршрутка с номером 71, это что был за маршрут?
Зима
02 марта, 2017 в 12:24
А когда пустят новый автобус в кунгей?!
Елена
02 марта, 2017 в 12:27
Хотелось бы быть оптимистом, но на долго ли этот маршрут?
Шемодан
02 марта, 2017 в 12:51