Facebook может определять пользователей, склонных к суициду

Facebook с помощью искусственного интеллекта будет распознавать суицидальные настроения.

Компания создала алгоритмы, которые распознают суицидальные признаки в публикациях пользователей.

Facebook будет «вычислять» склонных к самоубийству пользователей с помощью искусственного интеллекта, передает ВВС

Компания разработала алгоритмы, которые распознают «тревожные звоночки» в публикациях пользователей и в комментариях к ним.

Искусственный интеллект будет искать в постах упоминания о боли и грусти, а в комментариях вопросы от друзей или фразы, например: «Ты в порядке?» «Я за тебя волнуюсь» и другие. Механизм будет анализировать посты и комментарии, чтобы определить, нуждается ли человек в помощи, а затем отправлять полученные данные команде исследователей.

Отмечается, что пока проект запущен только в США.

В Facebook также сообщили, что сотрудничают с несколькими организациями по охране психического здоровья. Склонные к самоубийству пользователи смогут оперативно связываться с помощью мессенджера.

Также компания работает над созданием механизма, который будет выявлять склонных к суициду людей во время онлайн-видеотрансляции.