Facebook с помощью искусственного интеллекта будет распознавать суицидальные настроения.
Компания создала алгоритмы, которые распознают суицидальные признаки в публикациях пользователей.
Facebook будет «вычислять» склонных к самоубийству пользователей с помощью искусственного интеллекта, передает ВВС.
Компания разработала алгоритмы, которые распознают «тревожные звоночки» в публикациях пользователей и в комментариях к ним.
Искусственный интеллект будет искать в постах упоминания о боли и грусти, а в комментариях вопросы от друзей или фразы, например: «Ты в порядке?» «Я за тебя волнуюсь» и другие. Механизм будет анализировать посты и комментарии, чтобы определить, нуждается ли человек в помощи, а затем отправлять полученные данные команде исследователей.
Отмечается, что пока проект запущен только в США.
В Facebook также сообщили, что сотрудничают с несколькими организациями по охране психического здоровья. Склонные к самоубийству пользователи смогут оперативно связываться с помощью мессенджера.
Также компания работает над созданием механизма, который будет выявлять склонных к суициду людей во время онлайн-видеотрансляции.
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