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Но общее число зарегистрированные преступлений снизилось на 15 процентов
Прокурор Октябрьского района рассказал о криминогенной обстановке в районе. По сведениям Азамата Тлешева, по некоторым категориям преступлений наблюдается снижение, а по таким серьезным как, предумышленные убийство, зафиксирован скачок.
Число зарегистрированных за год преступлений снизилось на 15 процентов. Общая статистика выглядит так: преступления небольшой тяжести упали аж на 48 процентов, средней тяжести на пять процентов, особо тяжкие — на 10 процентов, тяжкие преступления — на 11,5 процентов.
-Кроме того наблюдается рост раскрываемости преступлений на 3, 6 процента по сравнению с аналогичным периодом 2015 года, — отчитался прокурор. — Но вместе с тем на территории района наблюдает рост умышленных убийств с 9 до 14 процентов.
Одна из хороших новостей — это то, что в 2016 году снизилось число преступлений, связанных с сексуальными нападениями на детей. В 2015 году было зарегистрировано 15 таких преступлений, а в 2016 — 7.
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Снижение по не тяжким преступлением обьясняется тем что их легко скрыть и их просто не регистрируют
Тяжкие преступления убийства скрыть тяжело по этому они регистрируются
Статистика Казахстана самая лживая
Синоптики и те дают боле точные сведения чем статистика
При современых технологиях статистический учет можно полностью автоматезировать
И Агенство по статистики ликвидировать из за ненадобности и не эфективности
Мне больших усилий требовалось внедрить ИИН в Казахстане
Но добиться его использования на 100% очень сложно из за корумпированости
Сейчас технически возможно жить совершенно по другому
Но опять проблема в том что одни понимают о чем речь и боятся потерять возможность жить за счет обмана других
А другие не понимают о чем речь и боятся что снова их обманут
В полне возможно жить в Казахстане полностью отказавшись от наличных денег
В полне возможно жить избавившись от не компентентных людей занимающих не свои места
Изменить систему оброзования
К примеру от кажого человека должна быть польза но сейчас не каждый человек может приносить людям пользу а многие наооборот еще и причиняют вред
vas
02 марта, 2017 в 15:43