В Октябрьском районе выросло число умышленных убийств

Но общее число зарегистрированные преступлений снизилось на 15 процентов

Прокурор Октябрьского района рассказал о криминогенной обстановке в районе. По сведениям Азамата Тлешева, по некоторым категориям преступлений наблюдается снижение, а по таким серьезным как, предумышленные убийство, зафиксирован скачок.

Число зарегистрированных за год преступлений снизилось на 15 процентов. Общая статистика выглядит так: преступления небольшой тяжести упали аж на 48 процентов, средней тяжести на пять процентов, особо тяжкие — на 10 процентов, тяжкие преступления — на 11,5 процентов.

-Кроме того наблюдается рост раскрываемости преступлений на 3, 6 процента по сравнению с аналогичным периодом 2015 года, — отчитался прокурор. — Но вместе с тем на территории района наблюдает рост умышленных убийств с 9 до 14 процентов.

Одна из хороших новостей — это то, что в 2016 году снизилось число преступлений, связанных с сексуальными нападениями на детей. В 2015 году было зарегистрировано 15 таких преступлений, а в 2016 — 7.