В Казахстане открыли интернет-портал для ЛГБТ

Сотрудники сайта будут рассказывать о жизни и проблемах сексуальных меньшинств в стране

В марте официально стартовал проект Kok.team, который будет освещать проблемы геев, лесбиянок и бисексуалов в стране. Авторы сайта подчёркивают, что площадка не зависит от иностранных фондов и работает только благодаря энтузиазму волонтёров.

Согласно данным сайта 7-10 процентов казахстанцев — альтернативной сексуальной ориентации.

— При этом на сегодняшний день нет казахстанского тематического ресурса, публикующего интересные для значительной группы населения информации, — считают авторы сайта.-Конечно, существует множество зарубежных информационных ресурсов, в том числе и на русском языке, однако, редакция считает, что казахстанское общество имеет свои особенности. Кроме этого за 25 лет независимости не существовало ни одного ресурса, который бы размещал информацию на казахском языке. Все это время казахоязычные представители ЛГБ фактически не имели информации ни о гигиене, ни о социально-психологических аспектах их собственной жизни.

Сотрудники портала намерены бороться с гомофобией и защищать их права. На сайте приветствуют так же гетеросексуалов, для них есть отдельный раздел, где они могут высказать своё мнение на прямую. А спецпроект расскажет об истории ЛГБТ в казахстанском обществе.