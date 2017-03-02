В Караганде выращивают тюльпаны к 8 марта (фоторепортаж)

Корреспондент nv.kz узнал, как сохранить цветы после праздника

В карагандинских теплицах вырастили более 200 тысяч тюльпанов. Здесь есть цветы с красными, розовыми, желтыми, оранжевыми, малиновыми, и даже с сиреневыми бутонами. Все это разноцветное великолепие уже совсем скоро станет букетами в подарок милым дамам к 8 марта.

В преддверие праздника корреспондент nv.kz побывал в теплице компании «Green Technology». Вообще-то она специализируется на выращивании огурцов. Однако, специально к весеннему празднику, раз в год здесь цветут тюльпаны. Всего их 12 сортов, в числе которых сиреневая «Барселона», белый «Хакуун» и красный «Ренегад». О них нашим читателям рассказала главный агроном тепличного комплекса TOO «Green Technology» Галина Кизилова:

— Луковицы тюльпанов мы получаем прямой поставкой из Голландии. Бутоны у наших цветов разные: красные, желтые, оранжевые, розовые с зубчиками, с белой каймой, малиновые с желтоватой каймой, лавандовые и сиреневые. Стараемся, чтобы было много красок, а не как в советское время – только красные и желтые. Надо, чтобы цветы радовали глаз.

Тюльпаны в теплице посадили в начале декабря. К марту они выросли. Сейчас идет сбор урожая. Цветы убирают вместе с луковицей.

— В ней остается запас питательных веществ, — объясняет главный агроном. – За счет него цветок держится длительное время. Мы держим тюльпаны в холодильниках при температуре +2 — +5 градусов. В принципе, так они могут больше месяца храниться. Потому что цветы как будто спят.

— Как долго стоят уже срезанные тюльпаны?

— Наши тюльпаны могут спокойно неделю простоять, — уверяет Галина Анатольевна и показывает на букет, который красуется на ее рабочем столе. – Они еще и вырастают. Просто нужна холодная вода и чтобы на букет не попадали прямые солнечные лучи

— Есть ли стандарт: какой длины должен быть тюльпан?

— Стандарта по длине цветка, как такового, нет. Но вообще для всех цветов оптимальный размер — 40 см. Я не думаю, что высота тюльпана играет большую роль. Потому что цветок в вазе вытягивается. Если он окажется слишком длинным, то его «шея» начнет наклоняться и цветок будет кривой. А это красоты ему не добавит.

— Считается, что листья надо обрывать, чтобы бутону доставалось больше воды.

— По большей части это верно. Листок же тоже берет себе водичку. В этом ничего особенного нет. Ну, добавьте воды в вазу!

— Посоветуйте нашим читателям как специалист, что сделать, чтобы цветы в вазе стояли дольше?

— После того, как вы принесли цветы домой, их нужно обязательно подрезать. Это самое главное. Отрезать нужно примерно сантиметр-два. Понимаете, у цветка тоже есть сосуды. Когда его переносишь, они забиваются воздухом. И когда цветок оказывается в воде, он не может пить. Потому что воздух перекрыл эти сосуды. Так что цветы обязательно нужно подрезать. Это относится и к тюльпанам, и к розам, и ко всем остальным.

— А еще говорят, что в воду надо таблетку бросить или сахара добавить.

— Сахар – это то органическое вещество, которым питается растение. Благодаря ему цветок может немного вырасти. Это не возбраняется. А аспирин – это кислота. Когда ее бросаешь в воду, получается раствор с другой кислотностью, более приемлемой для цветка. Это одна причина. А вторая – это то, что в воде будут меньше развиваться бактерии и грибы, которые тоже забивают сосудики у цветов. Поэтому можно и сахар в воду добавлять, и аспирин. Но можно и ничего не бросать.

— А какой цветок дольше простоит?

— Знаете, здесь многое зависит о того, как хранили цветок до продажи. Если он содержался в теплых условиях и бутон несколько раз открывался и закрывался, то вы хоть сахар бросайте, хоть аспирин, он у вас долго не простоит. Он раскроется и осыплется. А если он хранился при низкой температуре, был вовремя срезан и не раскрывался, то он будет стоять неделю и даже дольше. Только на солнце вазу не ставьте. Иначе он сильно раскроется.

Карагандинские тюльпаны уже поступили в продажу. Их можно купить в цветочных магазинах Караганды и других крупных городов Казахстана. К сожалению, оптовую цену нам не озвучили, сославшись на коммерческую тайну. Ну а розничную цену мужчины могут узнать в любом цветочном бутике, не дожидаясь 8 марта.