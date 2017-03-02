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Местным хитрецам перекроют кислород
Инвесторы, которые готовы вкладываться в добычу полезных ископаемых, устали от местных ловкачей, пытающихся урвать кусок от чужого бизнеса. Об этом зашла речь на совещании по развитию геологической отрасли в Карагандинской области, состоявшемся вчера в здании партии «Нур Отан».
Карагандинцам представляли основные положения разработанного недавно нового кодекса «О недрах и недропользовании». Кодекс должен превратить жизнь инвесторов в сказку. Всюду им будет зеленый свет. Приходи — и копай. Если раньше, чтобы получить лицензию на разведку полезных ископаемых, нужно было ждать два года, то теперь эти сроки планируется сократить буквально до секунд. И бегать никуда не нужно: все будет оформляться через интернет. Кто первым подаст заявку — тому и отдадут и лицензию. А главное — практически на нет сведут все проверки. Компании будут сами себя организовывать и администрировать. Чиновники перестанут соваться в их дела. Казалось бы, чего еще желать?
Однако, несмотря на все эти шоколадные планы, многие остались не вполне удовлетворены. Стали спрашивать выступающих по поводу различных тонкостей. Например, накопились претензии к санврачам. Построит, например, инвестор в степи барак и одно «очко» при нем. А «санэпидемстанция» приедет и потребует все снести, потому как условия никаким нормам не соответствуют. Надо было спланировать по крайней мере два «очка». Как тут работать? Докладчик — Тимур Одилов, принимавший участие в разработке кодекса, только пожал плечами. И пояснил, что санитарные требования — единые, не важно, чем занимается предприятие.
Далее был вопрос о землевладельцах. Самые предприимчивые аульные жители не сидят сложа руки. Едва заслышав о том, что в их районе богатые иностранцы собираются что-то добывать, они тут же бегут и записывают землю на себя. Чтобы потом в десять раз дороже перепродать ее инвестору.
«Компания, которая проводит разведку, обращается в местный исполнительный орган, — объяснил суть проблемы представитель бизнес-структур. — Но получает не акт земельного отвод, а разрешение на изыскательские работы — все. За это время местные жители, увидев буровую установку, начинают оформлять на себя землю. Когда дело доходит до добычи, начинается… Это снова ложится на карман недропользователя!»
Тимур Одилов недропользователей обнадежил. Вскоре схема с перепродажей земли станет нежизнеспособной.
«Сегодня существует норма в земельном кодексе: так называемое изъятие для государственных нужд, — пояснил спикер. — Все мы знаем, что это не госнужды, а нужды исключительно недропользователей. Однако ущемлять права землевладельца недопустимо. Речь идет о незыблемости права собственности. Чтобы избежать конфликтов в социальной сфере было принято решение, по крайней мере в рабочей версии, ввести институт временного изъятия. Что он предполагает? Если выдана лицензия на добычу и если земельный участок не используется по назначению долгое время, то по решению суда права собственника можно ограничить и разрешить недропользователю проводить свои операции без изъятия. То есть право собственности сохраняется, но утрачивается право владения. Это такой компромисс».
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Эээх Настя, Настя….»Очко», «два очка»…. спортивная игра… на очки…
А
02 марта, 2017 в 17:29